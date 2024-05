Lucio Presta: “Amadeus fez algo inaceitável. Di Martino? Uma vez traído, sempre traído… O tempo de Barbara D’Urso retornará em breve”

O poderoso agente de entretenimento, que acaba de sair da separação profissional da Amadeus, falou no Dogliani TV Festival





“Amadeus? Eu o respeito muito, mas Ele fez algo que você não faria mesmo que alguém realmente te machucasse“. como Lúcio Presta Ele abriu seu discurso em Festival de Televisão Dogliani. O famoso (e poderoso) agente de entretenimento é um rio de diatribes, anedotas e farpas. Escusado será dizer que no centro das atracções está o anfitrião do último festival de Sanremo, com quem as relações parecem agora irreparáveis. Ao apresentar uma transmissão de Ano Novo na Calábria, ele disse algo que não pude aceitar: “Presta sabe o que fez”. As palavras me machucaram, porque minha honra estava em jogo. É por isso que decidi falar sobre alguns de seus comportamentos. nãoNão li nenhuma correção do que disse. Presta revela.

Rivalidade com Pepe Kashito

Não faltaram golpes em seu antigo rival, Bebê Kashito. Embora reconhecendo a sua prioridade em termos de poder (“Ele é mais forte que eu e é esquerdista, Em vez disso, irritou a direita, o centro e a esquerda.”), Presta enfatizou como as relações entre os dois são muito mais cordiais do que se poderia imaginar, no entanto, ele não pôde deixar de olhar: “Quando meus artistas mantiveram o Festival de Sanremo eles costumavam chamar de Sempre seu festival. Embora o oposto nunca tenha acontecido. Quando seus artistas hospedaram Sanremo, ele nunca levou nenhum dos meus artistas…talvez eles não fossem suficientes. Mas digo isso sem discussão. às vezes Eu criei alguns jovens promissores Para o qual ele mudou mais tarde, como Stefano Di Martino.

Caso Stefano Di Martino

E a ex-dançarina L amigos Então o tema da discussão foi: Presta já falou sobre a passagem Stefano Di Martino Para a equipe Kashito. “A mudança dele para o time do Cacheto eu falei o que tinha a dizer para o Stefano. Nos conhecemos um dia em um show da programação. “Quem trai uma vez, trairá na vida.”. “Isso acontecerá com outros e acontecerá novamente.”

O futuro de Bárbara D’Urso

Outro tema quente foi o futuro de Barbara Durso na televisão. Por que Barbara D’Urso ainda não voltou à TV? É uma história muito complicada. Não será um título, mas sete colunas. Tenho certeza que é O tempo de Bárbara retornará em breve“, disse Presta. Quando questionado sobre qual canal ele poderia retornar, ele respondeu: “Reservo-me o direito de não responder. Se realmente assinássemos? “Não. Agora Bárbara está gostando da neta.”

O diretor compartilhou vários episódios de sua carreira, incluindo o motivo O salário de Heiter Parisi foi confiscado. Seu ex-cliente disse: “Fui seu primeiro fã, morava na casa dele e havia muito conluio”. depois da transmissão”Amado inimigoParisi, junto com Lorella Cuccarini, publicou uma foto de sua falecida ex-mulher com uma punição inaceitável. “Na vida sei esperar e ocupar meu tempo com muitas coisas.” Não faltaram críticas duras, como a dirigida a Antonio Campo d’Alorte“ou conforme especificado”O pior gerente geral da história da Rai. “Está na TV como se eu assistisse astrofísica nuclear.” Por fim, Presta relembra o ensinamento que recebeu de Andreotti: “Se você ajudar alguém, terá 100 pessoas irritadas e uma pessoa ingrata”.