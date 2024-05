Kate Middleton, “perda de peso radical”: rumores que preocupam os ingleses

Há incertezas sobre a saúde de Kate Middleton. A única certeza agora é que ele não voltará ao trabalho tão cedo. Este foi o conteúdo da comunicação oficial. Palavras do Palácio de Kensington, que mais uma vez despertaram o interesse na Princesa de Gales. Como estão as coisas realmente? Neste momento o que está a ser filtrado não é positivo. Se, por um lado, todos elogiam o espírito com que a futura rainha combate o tumor que a afligiu, por outro, a doença parece colocá-la à prova. “Ela é uma guerreira”, continuam a gritar no Palácio de Kensington, mesmo que não esteja claro qual o processo que Kate está seguindo e quais são as perspectivas.

Nos últimos dias não faltaram acontecimentos de fundo que alarmaram o povo da Grã-Bretanha. Uma fonte próxima da família real revelou ao National Enquirer, conforme noticiado pelo Radar Online, que a luta contra o cancro estava a tornar-se cada vez mais difícil. A quimioterapia preventiva, anunciada no agora famoso vídeo, poderia ter resultado em efeitos como náuseas diárias, fadiga e perda de cabelo e peso. “Infelizmente, está se tornando cada vez mais difícil. William está tentando ser a rocha de Kate enquanto cuida das crianças e continua a cumprir funções oficiais”, dizia o relatório.

Eles escreveram no portal: “Antes da doença, Kate já era conhecida por seu corpo esguio, mas essa redução radical de peso a tornou praticamente irreconhecível. É uma mudança física importante que preocupa o príncipe William e toda a família real”. Há mais otimismo para o rei Charles, que há muito reapareceu em público com a rainha Camilla.