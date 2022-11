Quinze destinos europeus que você nunca pensou antes

Quando se trata de viajar para a Europa, é óbvia a referência a capitais como Paris, Roma ou Londres, que sempre foram destinos preferidos de viajantes de todo o mundo. Mas há destinos menos óbvios.

Embora certamente não queiramos dissuadi-lo de visitar esses grandes centros culturais, gastronômicos e de entretenimento, tentamos apontar uma série de Destinos que você (provavelmente) nunca pensou Isso com certeza irá surpreendê-lo.

Se você quiser alguns exemplos, abaixo sugerimos uma lista de cidades europeias que são subestimadas ou sobre as quais você conhece muito pouco. De pequenas cidades espanholas a capitais do BálticoPara visitar em qualquer época do ano.

De qualquer forma temos certeza disso Você vai se surpreender duas vezesA primeira é quando você lê esses destinos e a segunda é quando você admira sua beleza escondida.

1. Lille, França

@stockclash

Lille goza de uma localização privilegiada no cruzamento das principais cidades europeias, como Paris, Bruxelas, Amesterdão e Londres. É mundialmente famoso por La Pradere, o maior mercado de pulgasQue é realizada todos os anos em setembro.

Mas esta cidade francesa A poucos passos da fronteira belgaVale a pena uma paragem por muitos outros motivos: história, património cultural, arquitetura encantadora, ambiente excecional e acolhimento único.

2. Tirana, Albânia

@stockclash

A capital da Albânia, mesmo que permaneça uma cidade caótica, é uma Uma cidade muito agradávelo centro da cultura, entretenimento e política albanesa, que viu sua população crescer rapidamente, chegando a quase um milhão de habitantes.

A cidade irá surpreendê-lo com seus museus, monumentos e edifícios históricos parques e sobretudo casas típicas de Tirana pintadas em cores do arco-íris que adicionam um brilho dinâmico e inesperado.

3. Zamora, Espanha

@stockclash

Zamora, na região de Castilla León, possui um importante tesouro em seu centro histórico O legado da arte românica O que lhe valeu o apelido de “Complexo Histórico Artístico”. Localizada às margens do rio Douro, a cidade aparece em muralhas, palácios e igrejas, Traços de sua importância na Idade Média.

Não pode faltar, então, Gastronomia e suas tradiçõescomo a celebração da Semana Santa, feriado nacional de interesse turístico que atrai centenas de pessoas todos os anos.

4. Trogir, Croácia

@stockclash

No coração da Dalmácia, a 20 km de Split, fica Trogir (também chamado de Trogir) Uma cidade com mais de dois mil anos de história Do impressionante número de Construções barrocas e renascentistas Foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO.

O centro histórico está rodeado por uma pequena ilha protegida por uma muralha, ligada por duas pontes ao continente e outra ilha a sul. Tem vista para suas ruas estreitas Magníficos edifícios romanosEnquanto a Corniche está sempre cheia de cidadãos e turistas.

5. Narbonne, França

La Robin Canal em Narbonne, França Shutterstock

a capital da Gália Narbonne, A residência dos reis visigóticos e a sede do ArquipélagoNarbonne, com uma história de mais de 2.500 anos, possui um patrimônio histórico e arquitetônico muito rico.

A Catedral de Saint-Just-et-Saint-Pasteur, do século XIII, e o Palácio do Arcebispo abrigam a prefeitura, o museu de arte e o museu arqueológico. A não perder do centro antigoantes de continuar com uma visita ao Canale della Robine e à encantadora Promenade des Barques.

6. Tessalônica, Grécia

Praça Aristóteles em Thessaloniki, GréciaShutterstock

Thessaloniki, a segunda maior cidade da Grécia depois da capital Atenas, uma Um destino ideal para uma viagem longe das multidões. Arte e cultura certamente o manterão ocupado por dias, entre ruínas antigas, museus que vão da arte clássica à contemporânea, igrejas majestosas, muralhas bizantinas e uma torre enigmática.

Mas se procura umas férias “mais leves”, pode explorar Áreas comerciais e praças elegantes E um belo parque onde você pode tomar excelentes bebidas.

7. Ohrid, Macedônia

Ohrid, Macedônia Shutterstock

Uma cidade com uma longa história, Ohrid – com seu lago – é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979. Este canto da Macedônia Um dos assentamentos urbanos mais antigos da Europa É muito encantador do lago, é um dos maiores lagos dos Balcãs e, acima de tudo, um dos lagos mais antigos da terra.

Ohrid, por outro lado, ainda Fora do caminho batido para o turismo de massaé uma cidade tranquila e hospitaleira caracterizada por casas otomanas, igrejas ortodoxas e tabernas onde você pode saborear pratos típicos dos Balcãs.

8. Cork, Irlanda

Ponte de São Patrício sobre o Rio Lee em Cork, Irlanda Shutterstock

uma rolha Uma cidade informal e cosmopolita no sudoeste da IrlandaEm uma ilha no meio do rio Li, é composta por cafés badalados, galerias de arte vibrantes, museus casuais e bares muito legais.

Apesar de ser uma cidade, A atmosfera é a de um país onde a vida é calma e despreocupadamas onde não faltam concertos em igrejas não consagradas, inquietantes prisões do século XIX e sabores tradicionais para saborear no folclórico mercado inglês.

9. Gdansk, Polônia

Gdansk com sua bela cidade velha no rio Motlawa ao amanhecer, PolôniaShutterstock

Uma cidade milenar na costa do Mar Báltico, Gdansk acolhe marinheiros, comerciantes, empresários, viajantes, artistas e cientistas de todo o mundo há séculos. A cidade velha está localizada ao longo do rio Motlawa نهرque já foi o centro do porto de Gdansk, enquanto os antigos edifícios ribeirinhos abrigam lojas de antiguidades, restaurantes e cafés.

Mas Gdansk Ainda hoje é conhecida como a Cidade da Liberdade E seu papel no desenraizamento do regime comunista na Polônia e na Europa Central.

10. Vilnius, Lituânia

Vista aérea de Vilnius, LituâniaShutterstock

A capital lituana Vilnius foi recentemente aberta apenas para turismo e entre As cidades bálticas são uma das cidades mais incríveis É rico em história. Assim, um destino relativamente novo está esperando para ser explorado Com o seu estilo barroco, o plano medieval ainda está bastante intacto e a contribuição renascentista completa toda a harmonia do centro da cidade.

conjunto de padrões, prédios e arquitetura O que rendeu à cidade velha – o centro histórico – o título de Patrimônio Mundial da UNESCO em 1994.

11. Riga, Letônia

Praça da Prefeitura e Igreja de São Pedro no centro histórico de Riga, LetôniaShutterstock

Com vista para o Mar Báltico, na foz do rio Daugava, a capital da Letônia é um marco cultural do país. A cidade é famosa por sua “fraqueza” Centro histórico: parte dele remonta à Idade Média Data em parte do final do século 19, em um estilo Art Nouveau por excelência.

Riga definitivamente mostrou grande vontade para isso Desenvolve-se e desenvolve-se após o colapso do regime comunista Hoje é uma capital rica em arte e cultura, e tem um charme romântico suave.

12. Tallinn, Estônia

Old Town Tallinn, EstôniaShutterstock

Tallinn, a capital da Estônia, atrai turistas e jovens adultos, bem como aqueles que procuram um todos os dias Local trendy com boa oferta cultural e espírito verde.

Esta deslumbrante capital do Báltico tem uma extensão de Uma estranha faculdade de arquitetura de diferentes épocas Onde edifícios antigos e magníficos convivem com estruturas futuristas. Mas se a arte e a cultura são os mestres durante o dia, a vida noturna acorda à noite: depois do jantar em um dos muitos restaurantes vem a cidade da festa a ser descoberta.

13- Tbilisi, Geórgia

Velha Tbilisi, Geórgia Shutterstock

Não faz muito tempo desde que me tornei a pequena Geórgia Um dos destinos turísticos mais famosos, com a capital, Tbilisionde se concentra a maior população (mais de um milhão), está suspensa entre a Europa e a Ásia no coração do Cáucaso, e não só do ponto de vista territorial, mas sobretudo do ponto de vista cultural.

A cidade recebe o visitante em um só lugar Quase uma fantasiacom ele casas de madeira coloridas Com janelas embutidas, antigas ruas de paralelepípedos e banhos famosos.

14. Berna, Suíça

Berna, Suíça Shutterstock

Centro histórico da cidade Berna é um Patrimônio Mundial da UNESCO Desde 1983 é considerado um grande exemplo de fundação urbana clara e progressiva. O centro de Berna é dividido em duas partes: A parte inferior da Cidade Velha abriga o distrito de Matt até a torre do relógio, enquanto a parte superior fica entre esta e Bollwerk-Hirschgraben.

isto é O centro histórico fascina com suas construções de arenito E seu charme inconfundível consiste em pequenas vielas e seis quilômetros de arcadas.

15. Guimarães, Portugal

Guimarães, PortugalShutterstock

Guimarães é a cidade mais antiga de Portugal e uma verdadeira cidade Capital europeia da animação, cultura, gastronomia e vinho: O seu centro histórico é Património Mundial da UNESCO; Quase 50% da sua população tem menos de 30 anos (uma das mais jovens da Europa); Especialidades culinárias – como a torta de cereja – são iguarias fartas.

Isso é lindo cidade portuguesa ainda desconhecida Você vai se surpreender com os maravilhosos contrastes entre o antigo e o novo que ganham vida em suas ruas.

Texto de Angelo Laudeiro | Reprodução salva © Latitudelife. com