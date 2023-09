Comida para todos os gostos Em Cervia celebramos Dante e dançamos com Motinamente

É um fim de semana com sabor “europeu” que será organizado na zona de Ravenna. Se quiser viver uma semana de relaxamento sem preocupações, o mercado europeu de Cervia atende a todos os gostos. Se os seus gostos são mais apurados, não pode perder o concerto que assinala os 702 anos da morte de Dante. Se quiser dançar, o Festival Motinamenti também está aberto em Ravenna. Você prefere cantar? Então não perca o concerto de Eugenio Finardi. Finalmente, se quiser apenas desfrutar de algumas das exposições… terá muito por onde escolher!

Festas, festivais e mercados

No domingo, 702º aniversário da morte de Dante, Ravenna será lembrada, segundo a tradição, como o poeta supremo. Tacos ou paella? Cachorro-quente ou bocca? Não importa: em Cervia o fim de semana une todos ao mercado europeu. O festival de músicos itinerantes “La Forge of Dreams” regressa a Faenza, onde o centro histórico será ativado no sábado e domingo por artistas de rua, malabaristas, acrobatas aéreos, músicos, bichas e andadores de pernas de pau. Sexta-feira à noite no Brisigella, voltamos no tempo com “The Old Party”. Também há muitas opções deliciosas na Festa della Misericordia de Casola Valsenio e no festival da cerveja em Sant’Agata sul Santerno, que acontece durante todo o fim de semana. Último dia de festa em Fusignano para comemorar o nascimento da Virgem Maria, padroeira da cidade. Em Bricigella é hora do Festival Montesino.

Concertos, dança, esportes e shows

O Festival Mutinamenti regressa a Ravenna para a sua 25ª edição, organizado e promovido pela Associação Cantieri Danza, com uma programação de mais de 30 eventos de grande envergadura. Na noite de sexta-feira, Eugenio Finardi regressa à Festa dell’Unità com um concerto, enquanto os alunos de Ivano Mariscotti chegam ao Teatro Municipal Russo com a apresentação de “Nudi”. Porém, no Teatro Rassi, no âmbito do Festival Approdi, na sexta-feira poderá desfrutar do espetáculo “Abbandono” de Iacopo Gardelli. Para os entusiastas do desporto e da saúde, é o último fim de semana do “ItineRa”, uma celebração da caminhada consciente. Primeiro fim de semana da 4ª edição do “Verde Brilliant – Festival para crianças pequenas na natureza” em Bagnacavallo. Lucas Ligeti chega dos Estados Unidos na noite de sexta-feira para o show em Cervia. Também na sexta-feira, na Arena Borghese, em Faenza, serão arrecadados fundos para as vítimas das enchentes com o concerto “Manfrediana in Fabula”.

Arte e exposições

Recentemente inaugurada no Palazzo Rasponi, é possível admirar a exposição “Il Moro di Venezia/America’s Cup 1992” dedicada a Raoul Gardini. O segundo fim de semana em Cervia para desfrutar da nova exposição de fotografias vintage de mulheres trabalhando na salina intitulada “Al Cavadori”, enquanto na Sala Rubicon da Magazzini del Sele de Cervia, instalações de Paolo Spoltori e trabalhos fotográficos de Simone Spoltori estão em exibição. Primeiro fim de semana no Palazzo Rasponi dalle Teste para se impressionar com as pinturas do Museu Guerrino Tramonti de Faenza, milagrosamente salvo da lama da enchente. Ainda dá tempo de visitar a exposição “Você percorreu as mesas em mim” no Museu Nacional de Ravenna com as extraordinárias fotos de Roberto Masotti, e em Lugo, a exposição “100 Cavalos de Francesco Baracca”. Também em Lugo se celebra no domingo o Dia Europeu da Cultura Judaica Pescherie della Rocca acolhe a exposição “Do jogo ao universo, o gênio cotidiano do mestre”. Roccati, dedicado a Giovanni Roccati . A Sala de Projetos de Microfones de Faenza acolhe a exposição individual dedicada ao artista Antonio Violeta, e também na Sala de Microfones é possível desfrutar da 62ª edição do Premio Faenza. No domingo, a Bottega dello Sguardo de Bagnacavallo acolherá uma representação teatral dedicada a Antonio Neuweiler, no 30º aniversário da sua morte. A exposição “Siembra directa” continua no Palazzo San Giacomo a Russi e as visitas guiadas também continuam. Na galeria FaroArte há uma exposição pessoal de Flavia Franceschini, enquanto no espaço expositivo da Via Berlinguer 11 você pode visitar a exposição fotográfica dedicada ao “Cais Velho e Novo”. A exposição individual de Vittorio D’Augusta “Ti vai sair da cidade” foi inaugurada no Museu Cívico de San Rocco em Fusignano. Homenagem a Konstantinos Kafafis. A Biblioteca Clasens acolherá a exposição “A Cidade. “Obras 2002-2013” ​​de Antonio Marchetti. Corte da fita no sábado no Museu Ogonia em Brisigella para a exposição individual do artista Maradizzi Maurizio Rogai. Na Sala Sante Ghinassi em Riolo Terme, o segundo fim de semana para desfrutar da exposição “Girotondo”, É uma exposição antológica dedicada ao pintor expressionista e poeta dialetal Remo Panzavolta.No ateliê histórico do mestre em Milão Marittima, as obras de Werther Morigi para “Poesia do Pincel ” Estão exibidas.