Os noticiários de verão já o noticiaram, mas os dados oficiais confirmam agora esta tendência. lá FIFA Publicado recentemente Relatório instantâneo de transporte internacional, que se baseia no número de transferências de jogadores de futebol de um clube para outro. No relatório fica claro comoA Arábia Saudita é um dos países que mais gastam no mundo.

Era de fato esperado, mas com o fechamento do mercado de transferências árabe, os números oficiais apareceram hoje: Clubes Liga Saudita Gastaram quase mil milhões de euros (para ser mais preciso US$ 875,4 milhões) em apenas cem dias, para se colocar diretamente atrás da Premier League inglesa, que continua a ser o principal mercado de referência, pelo menos por enquanto, com um total de 1,85 mil milhões de euros. Atrás do Reino Unido e da Arábia estão os clubes franceses (US$ 859,7 milhões), alemães (US$ 762,4 milhões), italianos (US$ 711 milhões) e espanhóis (US$ 405,6 milhões).

É a primeira vez dele Aquisições ultrapassam um bilhão durante a janela de transferências de verão Dentro do mesmo sindicato. No geral, as contratações globais de jogadores atingiram um novo recorde, aumentando 47,2%, para US$ 7,36 bilhões, em comparação com o mesmo período de 2022.

As loucas despesas dos clubes árabes: planos do Fundo BIF

E não apenas compras. A Liga Profissional Saudita, composta por 18 clubes, investiu quase US$ 940 milhões em contratos de jogadores (dos quais mais de US$ 800 milhões foram gastos apenas pelos quatro maiores clubes da Arábia Saudita) e quase Salários anuais de US$ 1,2 bilhão. Uma mudança notável em relação ao ano anterior, quando a Arábia Saudita nem sequer estava entre os 10 primeiros em termos de despesas com transferências, uma mudança que destaca os esforços do Príncipe Herdeiro. Maomé bin Salman Diversificar a economia do país e reduzir a sua dependência do petróleo bruto através de investimentos no desporto e no turismo.

Os quatro principais clubes da Liga Profissional Saudita, Al-Hilal, Al-Ahly, Al-Ittihad e Al-Nasr. São também os que mais gastam no torneio e são todos geridos pelo Fundo de Investimento Público (PIF).Carne bovina), o fundo soberano da família real saudita. O Fundo de Investimento Público é conhecido pela sua grande riqueza financeira, com activos estimados em cerca de 600 mil milhões de euros. Embora o fundo tenha investido fortemente no futebol, estes investimentos representam apenas uma pequena parte dos vastos recursos financeiros do PIF, cerca de 0,33%.

Este projeto surge dentro de uma estratégia Visão 2030, Foi lançado em 2016 para transformar a Arábia Saudita económica, cultural e socialmente. O principal objectivo é diversificar a economia do país, reduzir a sua dependência do petróleo e investir os lucros acumulados ao longo de décadas numa variedade de sectores, incluindo entretenimento, desporto, automóveis, golfe, ténis e desportos aquáticos. No entanto, foi a escolha que suscitou controvérsia e críticas: segundo muitos, é a Arábia Saudita que está a tomar a decisão Lavagem esportivaOu seja, explora os eventos desportivos para espalhar uma imagem diferente de si mesmo por todo o mundo, ofuscando todos os aspectos da sua política interna e suprimindo os direitos humanos.

No entanto, o relatório também destaca o facto de que a Arábia Saudita ainda tem muito a fazer para desenvolver talentos futebolísticos locais de alto nível, uma vez que gerou apenas 15,7 milhões de dólares em vendas de jogadores durante o período de Verão, ocupando o 34º lugar. 1 As razões por trás do primeiro-ministro Ricardo Mestres A Arábia Saudita não é considerada uma ameaça. Ele disse ao site de esportes:

A Premier League é uma operação de £ 6 bilhões por ano em termos de receita e esse dinheiro é gasto e reinvestido em campo. Todas as boas competições devem ter fontes de rendimento para apoiá-las. Você não pode continuar investindo dinheiro antes de gerar receita para ter uma competição de sucesso.

No ranking de vendas, os clubes alemães lideram com um total de US$ 1,11 bilhão, seguidos pelos clubes ingleses com US$ 956,2 milhões, os clubes franceses com US$ 887,8 milhões e os clubes italianos com US$ 886 milhões.

Classificação do campeonato

Concluindo, o relatório também indica qual país gastou mais em remessas internacionais. Em primeiro lugar existeInglaterra A um custo US$ 1,98 bilhãocomparado com Arrecadou 956,2 milhões. Aqui está a classificação completa:

Liga Premiada (Inglaterra): 1,98 mil milhões gastos (449 transferências) e 956,2 milhões arrecadados (514 transações) Liga Saudita (Árabe): 875,4 milhões (201) e 15,7 milhões (106) Liga Francesa 1 (França): 859,7 milhões (327) e 887,8 milhões (409) Bundesliga (Alemanha): US$ 762,4 milhões Liga (Itália): 711 milhões (298) e 886 milhões (342) Liga (Espanha): 405,6 milhões (330) e 558,8 milhões (432) Liga portuguesa (Portugal): 216,4 milhões (400) e 312,3 milhões (428) Campeonato Brasileiro (Brasil): 56,3 milhões (340) e 187,9 milhões (455)

Gastos com futebol feminino também estão aumentando

Os gastos globais e as comissões sobre transferências de futebolistas femininas também atingiram níveis sem precedentes, embora os números não possam ser comparados aos do torneio masculino: foram conseguidas 829 transferências. Apenas US$ 3 milhõesum aumento de 140,8% em relação a 2022. De referir que 73 das 829 transferências concluídas durante a janela de meio de ano de 2023 envolveram pelo menos um agente, ganhando comissões totalizando 0,9 milhões de dólares, representando mais de 30% das despesas totais com transferências de clubes. .