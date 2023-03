“Eu vivo com HIV há 21 anos. Eu o escondi por causa da dor e da raiva »- Corriere.it

Por vinte e um anos foi um segredo, pesado como uma rocha. agora Elena DiCuccioAtriz, apresentadora de rádio e TV, ela decidiu se libertar do fardo que a obrigou, para não acabar esmigalhando, se tornar mil pessoas com o tempo, tudo isso diferente do que ela realmente é. Para finalmente ficar satisfeito, foi necessário que ele contasse sua verdade: “Tenho 48 anos e sou HIV positivo há 21 anos. Eu tenho HIV. ela disse a Hienas, que havia sido sua correspondente por anos. Ele conta sem a menor dedução, no livro que será lançado no dia 4 de abril, Sangue ruim (publicado por Vallardi), no qual resume uma vida cheia de desafios e dores. “Hoje não me arrependo e não sinto mais raiva. Mas tive que lidar com muitas coisas”, explica.

Por quase metade de sua vida, ele tentou esconder o fato de ser HIV positivo. Agora ele decidiu publicá-lo e até escreveu um livro sobre isso. Por que?

Depois de anos dividido entre o medo e a raiva, não me sinto mais inferior a nada. Eu sou essa coisa aqui e não quero mais esconder. Quando encontro cada pessoa, me pergunto se, como e quando dizer que tenho HIV: deixando minha palavra escrita agora estou de fato, de uma vez por todas.”

Nos últimos anos, ele escreve em seu livro, ele escondeu remédios na geladeira atrás de alface para que ninguém os visse e contou seu segredo para poucas pessoas.

– e experimentei todos os tipos de reações a isso: fuga, empatia, raiva. Mas o problema é ir embora, não responder: é como me sinto sobre isso. A ajuda chega hoje graças ao remédio que acabou com a era da aura roxa e do medo, para você e para nós também.”

Quinze anos atrás: cortei a mão em uma sala de aula, o sangue está escorrendo. Eles vêm em meu auxílio e eu grito: "Não, não me toque." Porra, que mau humor. Hoje, esta enorme maré de emoções tornou-se possível de tratar graças ao que a medicina nos diz, que somos doentes crónicos e de forma alguma posso infetar ninguém. Para mim, é um suspiro de alívio: não preciso mais ficar em alerta o tempo todo."

No entanto, diz ele, o estigma em torno da doença persiste.

«Infelizmente sim, porque a ligação quebrou em 1989: demos passos em frente com quatro beijos e apertos de mão e depois nada. Mas não podemos ser como as crianças que fingem que nada é porque isso te assusta.”

Mas muitas vezes ela queria fingir que não estava doente.

a????????????????????????????? Eu era uma pessoa meticulosa, mesmo nos relacionamentos, e mesmo assim aconteceu. Admiro muito as velhinhas que vi em tratamento, em hospitais, em enfermarias designadas: parte-me o coração que elas me pareçam estrangeiras na presença de algo que as aterroriza. Não era o lugar deles, mas um lugar para eles também.”

No livro, ela escreveu que a doença também afetou seu desejo de ser mãe.

“É um capítulo muito doloroso para mim. Hoje, uma mulher vivendo com HIV pode ter relação sexual mesmo sem camisinha e engravidar. Para mim não era assim: ser mãe não pode ser um impulso momentâneo de paixão, mas era necessário um movimento artístico para fazer outro jogo, planejar. A maternidade foi um ponto muito delicado, mas eu realmente amo crianças e realmente gosto delas.

No livro ela também fala sobre sua infância: é filha do líder da Pfm Franz DiCuccio e da diretora Anita Ferrari. Muitas vezes ela se via sozinha, sem saber com quem iria acordar, envolvida em brigas familiares e, eventualmente, em uma confusão.

«A separação, nada fácil, entre os meus pais não ajudou. Mas naqueles anos aconteceu. Cresci mais cedo do que o necessário, alguns buracos permaneceram. Não era minha intenção atirar em meus pais, como todo mundo. Mas eu queria dizer a mim mesmo, nossa verdade.

Sua mãe cometeu suicídio depois de tentar no passado. Como essa dor pode ser tratada?

O processamento da dor não é um esporte para todos, e minha mãe já havia organizado uma grande quantidade de luto, não processado, na verdade. No final, eles a levaram embora.

Em poucas linhas, ele também explica que o filho de sua mãe, e portanto seu irmão, morreu asfixiado aos três anos.

“Escrevi em poucas linhas porque não queria me deter nessa dor, mas era realmente necessário saber quem é minha mãe.”

O que ele disse a ela após a primeira tentativa fracassada?

“É uma pedra de tropeço que muitos levam para dizer a alguém que sofre assim: Se você me ama, pare. O problema é que eles não amam a si mesmos. A certa altura, percebi que era como ela e um dia , em seu primeiro tsu, eu disse a ela: ‘Devo deixar você ir.'” E ela disse: “Você está certo. Quando isso aconteceu, eu estava de alguma forma pronta. quando chegará’, mas não posso ficar na sacada da vida esperando que isso aconteça.De manhã encontrei todas aquelas mensagens no telefone.Eu entendi tudo.antes de ler.

Em sua vida, ele sofreu muitos vícios.

“O vício cria um estado de bem-estar para você e, acima de tudo, uma alternativa: ele te obriga, mesmo quando vira e mostra o outro lado da moeda. Também se torna sua obrigação tentar sair da buraco “.

Sair do mundo da cocaína não foi fácil.

“Era um clipe jovem e depois se tornou outra coisa. Sim, foi muito estressante sair disso e serei eternamente grato à minha mãe por me fazer sentir o peso do que eu estava fazendo quando ela me descobriu.

«Estávamos num casamento, saí do duche e encontrei-o à minha frente: estás tão excitado que não reparas em nada mas de fora vês tudo tão bem. Você acabou de me dizer: Não, você também não. Ela estava tão assustada e com tanta dor e impotente que passou completamente por mim.

Seu vício também era emocional, o que a levou a relacionamentos tóxicos nos quais ela também foi agredida.

“É sempre uma questão de não se proteger, que é algo que não quero mais fazer. Se você tem anorexia emocional, até alguém que levanta a voz ou coisa pior repara em você.”

Naqueles anos, também pensei em acabar com tudo. Aconteceu mais?

Não assim. Agora penso no fato de que um dos efeitos colaterais dos remédios que estou tomando é a perturbação do humor, então se por acaso eu acordar com pensamentos tristes, hoje dou uma carícia e depois saio para fazer outra coisa e fazer outra coisa. Duas horas depois, quando volto, já fui”.

Para seu pai não será fácil ler este livro.

«Desta vez decidi preocupar-me apenas comigo: preocupar-me com os outros foi a minha principal ocupação durante toda a minha vida, agora só preciso de ser eu próprio. Não temos relações com meu pai no momento, cada um seguiu seu caminho… E se você pensar em todos aqueles que me ligam pedindo seu número ou passagens… Mas sempre há um amanhã. Algo inesperado sempre pode acontecer amanhã.

O que você imagina que vai acontecer agora?

«Acho que muitos amigos vão me escrever… Claro, também espero críticas, mas estou pronto e entendo. Nem todo mundo entende o bem do que você faz. Mas o que eu desejo é finalmente ser eu mesmo »

Um novo capítulo começará para ela?