48 horas em Mascate, a capital digital das Mil e Uma Noites de Omã

Modernidade na tradição. A história de Omã nos últimos 50 anos se resume em três palavras, pois em 1970, o sultão Qaboos – que morreu em 2020 – revolucionou um dos países mais antigos e fechados do mundo. O caminho que levou Mascate a designar a capital digital do mundo árabe em 2022. Mas também ao desenvolvimento urbano e cultural com a abertura de museus, uma ópera, um centro de conferências, uma zona pedonal para comércio e entretenimento e a enorme mesquita dedicada para Sultan Qaboos, um lugar religioso e ao mesmo tempo um centro cultural. Revolução em uma cidade árabe de souks e cúpulas de mesquitas, empoleirada em uma baía montanhosa protegida por antigos fortes de barro, mas defendida por nova artilharia de aço e avançados sistemas eletrônicos.

Mesquita do Sultão Qaboos (Foto de Marco Moretti)

Porque uma economia em grande parte voltada para a extração de petróleo e gás – mas também ouro, prata, cobre e carvão – convive com a obrigatoriedade de os servidores públicos usarem o dishdasha, o tradicional casaco branco ou rosa. Em um país, a maioria das mulheres cobre o rosto com uma máscara de pano preto. Muitos homens usam barbas compridas, turbantes e – em seus cintos – uma adaga, uma adaga curvada. Mas além da aparência, aqui o Ibadi Islam se combina com a tolerância, graças também à relação milenar com a Índia: a venda de álcool é gratuita, as mulheres de outras religiões se vestem como quiserem, os ocidentais usam bermudas e os hindus usam sari e mostram a barriga. . Os índios representam quase um quinto da população. Na mesa, os pratos beduínos frugais foram substituídos por receitas do subcontinente indiano. Sultan Qaboos se formou na Escola Militar de Bangalore. Nova Delhi é um parceiro cultural, político e comercial muito maior do que qualquer país árabe.

Primeiro dia

manhã

A visita começa no porto de Dhow, o porto onde os cargueiros e petroleiros convivem com os antigos dhows, os veleiros de madeira com os quais os omanis construíram um império comercial. Chegaram nesses pequenos veleiros à costa de Malabar, atual Kerala, no século X, onde importaram cardamomo, usado na Arábia para dar sabor ao café. Nos séculos seguintes estabeleceram relações estáveis ​​com a Índia, Malaca e China. Em 1490, o navegador árabe Majid Al-Najdi escreveu que “o porto de Mascate é o mais rico e movimentado do mundo”. Alguns anos depois, os portugueses chegaram para controlar o Estreito de Ormuz, que era estratégico para dominar a região. Eles duraram um século e foram substituídos por acordos com a Companhia Britânica das Índias Orientais. E no final do século XVIII, Omã expandiu seu império marítimo ao longo das costas da África Oriental com bases em Lamu e Mombasa (Quênia), em Zanzibar e Pemba (Tanzânia), nas Comores e Nosy Be (Madagascar).

Mascate, torres e cúpulas (fotos de Marco Moretti)

São ainda dessa época gloriosa dezenas de torres e fortes que dominam o jogo recortado das baías que compõem a projeção das alturas escarpadas das montanhas. Construído em uma localização estratégica, era inexpugnável. Os fortes de hoje contribuem para a peculiaridade do porto de dhow, que é dominado pela cúpula azul e minarete de uma mesquita de estilo iraniano. A história de Mascate é contada no vizinho Museu Bait Al Baranda. Atrás da movimentada orla está o Muttrah Souq, um labirinto de vielas onde mil lojas vendem ouro, perfumes, tecidos, especiarias, roupas tradicionais e os mais recentes modelos de televisão, computadores, câmeras digitais e telefones celulares.

Mascate, a feira de joias do mercado (Foto de Marco Moretti)

tarde

Do outro lado de Mascate, o sultão Qaboos construiu uma enorme mesquita que leva seu nome em 2001. A sala de oração é de mármore de Carrara com janelas de estilo persa e colunas de vitrais misturadas com um divã iraniano: é coberto com um 4.263 de 1 metro quadrado e iluminado por um lustre de cristal Swarovski. Está rodeado por três grandes pátios, ladeados por arcos e um pórtico com um tesouro cerâmico para cada país islâmico. Inclui uma biblioteca de 20.000 volumes e computadores disponíveis na Internet gratuitamente para os crentes.

Muscat, lustres Swarovski na Mesquita Sultan Qaboos (foto de Marco Moretti)

Jantar

panorâmico casa de leiteThe House of Incense, é um restaurante elegante perto da orla de Muttrah, colocado em mesas baixas no estilo tradicional de Omã ou no alto do oeste, servindo pratos tradicionais com um toque moderno.

segundo dia

manhã

O Museu Nacional de Omã, no coração de Mascate, inaugurado em 2016, abriga 14 galerias permanentes dispostas cronológica e tematicamente em uma área de 4.000 metros quadrados: exibem 5.000 artefatos desde os tempos pré-históricos até o Renascimento de Omã estabelecido pelo sultão Qaboos; Também abriga um centro de restauração. Perto está o Palácio Al Alam, o eclético edifício real revisitado em 1972 pelo sultão Qaboos com linhas de bob coexistindo com motivos arabescos, com jardins tropicais perfumados com aromas de buganvílias e frangipani.

Mascate, Palácio Al Alam (foto de Marco Moretti)

tarde

Para descobrir o novo Muscast, visite o Centro de Convenções e Exposições de Omã: um centro de conferências e exposições recém inaugurado. Então você vai para The Walk, a área de pedestres da Al Mouj Marina, o novo centro social e de entretenimento da capital com exposições, eventos culturais, apresentações ao vivo e restaurantes no meio de um distrito comercial. Para descobrir artistas contemporâneos de Omã, visite Bait Al Zumour, um museu dedicado à renovação da obra de Qaboos, mas com foco na arte, que também recebe exposições temporárias, concertos e eventos. E à noite, você pode assistir a um show na Royal Opera House, o primeiro do gênero no mundo árabe.

Jantar

Restaurante de cúrcumaàs portas do Muttrah Souq, é um dos melhores restaurantes indianos da cidade.

Em formação

Regras de acesso Covid em Omã . Mascate é a base para explorar Omã entre cidades históricas, desertos e atrações naturais: As viagens de Maurizio Levi, Telefone. 0234934528, sugerindo diferentes rotas de Mascate em Omã) sugerindo diferentes rotas no país.

