Soleil Sorge nega o passado? Adeus sociais para…

Meses após o fim do Big Brother Vip, Soleil Sorge volta a falar sobre Alex Belli e como ela se distanciou dele no passado. Também é alegado que a mulher “limpou” em relação às irmãs Selassie.

depois de ver um Grande Irmão VIP, Barbara Dorso e sua equipe queriam tanto Soleil ascensão como juiz Bubba e show nerd. Apesar das classificações insatisfatórias do programa Barbarella, mesmo no programa Itália 1 . Influenciador ítalo-americano Ele se fez apreciado pelo público, e sempre continuou levantando controvérsia.

Com um post nas redes sociais há alguns dias, a garota admitiu que queria fazer uma faxina nas redes sociais depois Alex Bailey cancelado e as duas irmãs Selassie, Lucrécia e Clarissa.

Lembrete amigável: é hora de fazer Limpeza de primavera. Livre-se do velho e você terá o novo. Apenas mantenha as coisas legais e o que Ilumine sua alma Xoxo.

escreveu sobre ele Twitter Garota, mas como você decidiu fazer Tal gesto? Explicar que nessas horas era apenas o interessado, que ao microfone Bárbara Dorso Ele mencionou que…

Depois de deixar de seguir Soleil para Alex Bailey Está Clarissa E Lucrezia SelassieMuitos se perguntaram o que aconteceu entre a ex-Jeffina e suas ex-colegas de quarto.

Alguém aprovou o gesto do influenciador ítalo-americano; Havia outros lá novamente jogou nela, Ele a acusa de ser demais Difícil e nada elegante.

para alguns indiscrição Tudo isso vai desaparecer depois que um ator cem janelas Ele não ia convidá-la para o aniversário de sua esposa Delia, como fez com as duas irmãs etíopes, nem para tirar fotos Projetado para pequenas princesas.

Para revelar a verdade nestas horas, havia diretamente em causa.

sobre meu relacionamento com Alex Não há muito a dizer, como todos viram, Alex e eu sempre tivemos lindo relacionamento Dentro de casa, até as coisas estragarem um pouco. Foi o que me levou a Corte os relacionamentos com ele fora de casa. O bem permanece, mas eu o esvaziei.