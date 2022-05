Reggio Emilia, a concorrência deserta do mercado coberto. Renovação adiada para cair

Régio Emília. A reabertura do mercado coberto foi adiada para o próximo outono, mas os promotores da iniciativa continuam confiantes no seu sucesso, apesar de terem saído do concurso para atribuir obras de renovação. Previa-se começar em fevereiro, para que em junho pudesse abrir a restauração, vendas e promoção de produtos alimentares, que devia encontrar espaço na galeria central abandonada pela Ovs no final do ano passado.

Salvo imprevistos, após o verão você poderá ficar de pé novamente para provar comidas e vinhos típicos ou simplesmente passear entre os dezessete pequenos restaurantes e lojas necessários para ocupar 2.700 metros quadrados de espaço comercial, em ambos os lados de mil metros do área central, sem alterar a elegância das estruturas da arquitetura Liberty acima. Será, por assim dizer, um regresso à antiguidade, quando o edifício da autarquia situado na Via Emilia San Pietro se dividiu entre inúmeras lojas e bancas que, no entanto, escondiam e subestimavam o seu valor arquitetónico.

A empresa está sob o controlo da Galleria LLC, cuja participação maioritária foi adquirida em novembro passado pela multinacional portuguesa Sonae Sierra, que vai operar o mercado coberto com o seu parceiro Rei, e que prevê contratos de arrendamento com os respetivos operadores comerciais.

Estamos nos preparando para abrir as atividades em setembro ou outubro, diz Daniele Minuzzi, CEO da Rei de Reggio. O atraso se deve ao fato de que, para redesenhar o prédio, tivemos que realizar um concurso público, definindo antecipadamente uma taxa de cerca de um milhão. Esse número acabou sendo insuficiente devido aos altos preços das matérias-primas, enquanto muitas empresas se comprometeram com um bônus de 110% super. Assim, a corrida foi deserta. Estamos prestes a postar uma nova chamada para um valor maior com um lead time mínimo de 15 dias. O projeto é idêntico. Temos uma certeza razoável de que haverá respostas e os tempos serão respeitados, em que deve ser feito um trabalho bastante simples, principalmente no que diz respeito aos sistemas elétricos e termo-hidráulicos.”

Este não é o primeiro shopping center de luxo do início do século 20 a ser recuperado. No coração de Bolonha, na Via Ugo Passi, o Mercato delle Erbe foi projetado para vender produtos alimentícios típicos. Para nós é um modelo como os famosos mercados das cidades europeias. “Vamos voltar – confirma Minozzi – quase ao original. Nosso projeto, aprovado pelo órgão de fiscalização, valoriza a estrutura, destacando-a. Criamos um espaço central flexível, que poderá receber pequenos eventos de entretenimento junto com a Piazza del Pesce e a Piazza Scapinelli. Será um ponto de encontro e encontro para toda a cidade. O interesse na iniciativa também foi confirmado por operadores nacionais e locais.”

Uma garantia neste sentido é oferecida pela Sonae Sierra, uma gigante com 40 mil colaboradores que atua principalmente na América Latina, que opera 27 centros comerciais no nosso país: “A Galeria Central de Reggio Emilia – disse o Director Geral José Maria Robles – é a nossa primeira market Urban na Itália. É o exemplo perfeito de espaços onde a inovação, a sustentabilidade e a atenção às necessidades e experiências das comunidades locais podem ser combinadas.”

