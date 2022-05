Don Matteo 13 foi suspenso para a competição Eurovisão. Don Massimo o ama cada vez mais

Don Mateo, os personagens que fizeram a história do romance

Dom Matteo 13 Foi suspenso, mesmo que o último episódio tenha ido ao ar na quinta-feira, 5 de maio, no Rai 1 Don Massimo, também conhecido como Raul BovaFinalmente, ele fez o seu caminho para o coração de todos.

Dom Matteo 13 preso quando ele voltou

Para dizer a verdade, não teremos que esperar muito para ver o que acontece com Don Massimo, Capitão Cecchini (Nino Frasica) e sobretudo para saber se Capitana (Anna Maria Janeta) e Nardi (Maurizio Lustrico) estão destinados a voltar juntos. De fato, Dom Matteo 13 pular mas apenas por uma semana, Para dar espaço à Eurovisão Que será realizado em Turim e vê Blanco e Mahmoud competir com arrepios. Há uma grande expectativa para ver se a dupla pode igualar o sucesso de Maneskin no ano passado.

Mas vamos a Dom Matteo 13. A programação será retomada na semana seguinte com data dupla, terça 17 e quinta 19 de maio, novamente no Rai 1 no horário nobre.

Dom Matteo 13Dom Massimo convence

Enquanto isso, o episódio acabou de ir ao ar, inocentetriunfa como de costume nas classificações, com 6,2 milhões de telespectadores aderindo à TV, o equivalente a 30% de participação. A série foi confirmada novamente O programa mais assistido da noite. O sucesso é tão grande que mesmo Ilha das Celebridades Ele decide mudar seu dia para não competir com uma besta sagrada que é Don Mateo. E Passando o bastão de Terrence Hill para Raul Buva Não pareceu causar nenhum choque sério. O público se afeiçoou a Don Massimo, Supere as últimas suspeitas em relação a ele.

Afinal, até Cecchini está se acostumando e quebrou o gelo ao convidá-lo para jogar xadrez, mesmo que ele prefira Briscola. Por outro lado, não lhe deixou piadas como: “Quem você pensa que é, Don Mateo?”. Ou quando o capitão tomou a liberdade de lhe dar um complemento: “O padre estava certo”, a resposta do marechal foi enfática: “Não é sem Matteo“.

Dom Matteo 13 Chegada de Giancarlo Magali

Mas então, mesmo quando Dom Massimo perde a fé em si mesmo, chega a iluminação e Até Natalina Entenda e se relacione com isso. E também graças à entrevista que o padre teve com seu bispo, Só Giancarlo Magali jogouque lhe conta sobre uma petição contra ele, mas também o convida a continuar em seu escritório.

Até o público aplaude e elogia o acotovelamento no Twitter: “A igreja inteira e eu estou chorando Não faça o máximo sim, Estou realmente começando a amá-lo“.”Dom Massimo Ele não é Don Mateo e todos nós o conhecemos menos eu Raul Bova a ama muito neste papel. Ele desempenhou o papel muito bem e eu amo a maneira como eles descrevem sua história.” “Estou começando a amar honestamente um Don Massimo.” “Don Massimo para mim é um grande sim. Raul Bova não decepciona, eles escolheram a pessoa certa para substituir Don Matteo da melhor maneira possível sem estragar a série.”

Dom Matteo 13textura complexa

Raúl Bova Ele conquistou literalmente a todos e o carinho dos personagens por Don Massimo é o mesmo que os espectadores têm por ele. Mas o enredo do episódio é mais complicado. De fato, ao mesmo tempo, o emaranhado emocional e o mal-entendido que contribuem para sua habitual criação de Cecchini não são desperdiçados. Na verdade, só quando Frederico Ele começa a esperar que algo nasça entre ele e Greta, e a garota parece estar se aproximando de outro parceiro. Siskini, por outro lado, entende que Valentina Ela está namorando um homem muito mais velho que ela e decide descobrir quem ele é: mas ela não sabe que ele é narcisista. Ele e Valentina farão o possível para não deixar Cecchini descobrir a verdade, e até Anna, contra sua vontade, se verá mentindo para acompanhar.