Nem mesmo Romina fez isso em Albano

A sócia de Albano há mais de 20 anos, Loredana Lecciso, postou uma foto bem privada no Instagram. Lecheso – agora com 49 anos – tem sido destaque na mídia por seu relacionamento com o famoso cantor de Celino San Marco. A história de amor entre Albano e Loredana Lecciso sempre despertou especial interesse do público, mas sempre foi alvo de críticas muito duras. A loira loira, além de ser 30 anos mais nova que Albano, também é conhecida por sua participação em A Fazenda, Ilha das Celebridadese porque tem sido um rosto muito frequente, ao longo dos anos, de Pegue um legal. Portanto, no início de seu relacionamento, Loredana Lecciso não foi alvo de ressentimentos, pois os fãs de Albano Carrisi suspeitavam que a mulher tivesse iniciado esse relacionamento com ele apenas para obter lucro em termos de aparência, mas o fato é que depois disso a cantora e Romina Bauer se separaram, e os amantes do casal sempre esperaram que eles voltassem à tocha, um dia ou outro.

E quando Loredana assumiu a vida do artista de Cellino San Marco, o grande público de Albano teve que aceitar o fato de que Romina era agora uma coisa do passado. Voltando a Lecciso, nos últimos anos a mulher tem aparecido cada vez menos na televisão. No entanto, a mulher é muito ativa nas mídias sociais e recentemente postou uma história que gerou muita discussão. Mas o que significa o post de Loredana Lecciso no Instagram, seu nome foi popularizado no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Seu caso de amor com o cantor Albano. Os dois nunca se casaram, mas têm dois filhos juntos: Jasmine e Albano Jr. Os meninos têm atualmente 21 e 19 anos. Jasmine já tem celibatários reservados e parece pronta para seguir a carreira de seu pai. Há algumas semanas, Lecciso anunciou ao Weekly novo Que seu relacionamento com Albano é sólido, mas não tão emocionante quanto antes.

Aqui está uma citação sobre isso: “Atualmente temos uma relação com menos desabafos, mas, em comparação com o passado, brigamos cada vez menos. A corrida já passou. Somos um casal imperfeito e é melhor assim, porque nas pessoas ideais o ponto de ruptura está sempre lá, enquanto aqueles como nós sabem resistir.” Em uma foto postada em seu perfil do Instagram, Loredana Lecciso pode ser vista usando um chapéu enquanto estava no carro. O que torna este chapéu especial é que ele é muito parecido com os chapéus normalmente usados ​​por Albano, que nunca são separados deste acessório. o que significa esta imagem? Talvez Loredana Lecciso quisesse imitar a aparência da famosa cantora para desmentir alguns rumores sobre sua suposta crise. Nesta foto tirada em Porto Cesareo, na província de Lecce, vemos Loredana em seu carro, beijada pelo sol e relaxando, enquanto imitamos seu parceiro.

