Luxo no Nilo: Amawaterways apresenta o novo cruzeiro AmaDahlia para o comércio italiano

AmaWaterwaysCom Global Jessaexibe um Novo cruzeiro pelo Nilo: Tráfego 12 dias Em nome do luxo a bordo eu amo a dáliaFoi lançado em 2021.

O itinerário inclui três noites de Antes do cruzeiro para o Cairocom transfers privados, visitas guiadas em pequenos grupos e pernoites em hotéis quatro estações, 5 estrelas. Continue com a subida de Luxor para 7 noites de cruzeiro pelo Nilo, com passeios temáticos de um dia e saídas noturnas; termina com uma noite Após o cruzeiro para o Cairocom um almoço final no local histórico do Palácio Abdeen.

o navio eu amo a dáliaE Construído em 2021pode acomodar até 72 convidados Em um lugar arrumado. O barco tem 36 cabines, incluindo 16 suítes, piscina com bar, sala de massagem e cabeleireiro.

Os preços incluem transfers privados, voos domésticos em Luxor, refeições e bebidas, todas as visitas, excursões, entretenimento a bordo, shows noturnos e Wi-Fi ilimitado.

O novo itinerário pode ser reservado Exclusivamente no canal comercial Complementa uma visão ampla do mercado italiano, com 25 navios e 30 rotas na Europa E saídas diárias ao longo do Reno, Danúbio e dos rios da França, Holanda e Portugal.

“É com orgulho que apresentamos esta novidade em agências de viagem – desligar Manlio OliveroPresidente e CEO da Global GSA – que poderá se diferenciar apresentando Um produto do mais alto nívelcapaz de satisfazer os gostos dos clientes mais exigentes.”