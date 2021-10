Legado de Agnelli, guerra sem fim: Os irmãos De Bahlin do lado de Margarita vs. Elkann | primeira página

– Filha de Gianni e Mariella –, nasceu de um casamento com Alan Elkann. De acordo com ele Corriere della SeraE(Peter, Anna, Tatiana e Sophia) – fruto do segundo casamento com o russo Serge de Bahlin –, que viu três meio-irmãos aproveitarem uma grande parte da família segura de dezembro para governar o Império Exor-Fiat.

via Solferino revelou que além da ação movida na Suíça, outra foi iniciada em Torino em 2020 pelos irmãos Elkann, que pedem a sua mãe que a condene a “indenização por danos financeiros, de reputação e não financeiros” deles. sofrido. ”Por sua parte e por meio de seu advogado, Margherita Agnelli afirma que a herança é de cerca de 2 bilhões de euros, mas excluí-la da herança materna tornará seus oito filhos, três Elkans e cinco de Bahlin, herdeiros. Foi por isso que quatro dessas, que haviam sido completamente excluídas do discurso sobre herança até então, entraram em campo para ficar ao lado da mãe.

A acusação de Margherita Agnelli, com base na ação civil suíça, é “Ela foi instada a fazer testamentos, embora ela não pudesse entender seu significadoE por “razões de saúde”, sua capacidade natural real de testar foi prejudicada. ” Além disso, os três testamentos suíços de 2011, 2012 e 2014 serão anulados devido a defeitos formais: O notário e as testemunhas não falam italiano, Marella não fala alemão, a data de nascimento está errada, as assinaturas tremem e a última está “irreconhecível”.