O que você faz no sábado 14 e domingo 15 de maio

Um fim de semana em meados de maio, com a primavera romana já parecendo verão. Há muitos eventos para se viver na cidade e nos arredores da capital. Natureza, diversão e cultura. O quadro de avisos é diversificado e atende a todos os gostos.

O que fazer no fim de semana de 14 e 15 de maio em Roma

O fim de semana de 14 e 15 de maio é aquele em que muitos museus romenos permanecerão abertos após o pôr do sol e até tarde da noite. É fim de semana do Green and Landscape Festival no Auditorium Parco della Musica, o festival onde a Notre Dame de Paris será destaque no Palazzo dello Sport. Mas também é o fim de semana para festivais e eventos de comida e vinho, incluindo morangos, kebabs, laticínios premium e vinhos do sul da Itália. Abra caminho para culturas distantes com um mercado japonês e desfile de quimonos antigos a poucos passos da Fontana di Trevi.

Aqui estão os destaques a não perder em Roma

Noite do Museu

A Noite dos Museus volta à capital no dia 14 de maio, após um hiato de dois anos devido à emergência sanitária. O evento será realizado simultaneamente, em toda a Europa (como tem acontecido desde 2005). Esse 2022 é a décima segunda edição, que foi promovida pela Organização para a Cultura de Roma, a Autoridade de Supervisão Capitolina do Patrimônio Cultural com Zètema Progetto Cultura. Roma está comprometida com a iniciativa ao abrir de forma inusitada ao público à noite, das 20h às 2h (última entrada à 1h), os espaços do Rome Capitale Museum System. [QUI TUTTI I MUSEI APERTI]

Notre Dame de Paris em Roma

O 20º Aniversário de Notre Dame de Paris para na capital, de 12 a 22 de maio. O elenco original voltará para emocionar o público no Palazzo dello Sport. Vinte anos após a estreia da ópera, os heróis do musical serão novamente Lola Pons como Esmeralda, Gio di Tono (Quasimodo), Vittorio Mattucci (Frollo), Leonardo de Mino (Klopin), Matteo Siti (Gringoire), Graziano Galaton (Fibo) ), Tanya Tochinardi ( Centáurea ). Além disso, os convidados especiais, com exceção de algumas datas especiais para a turnê, serão Claudia D’Otavi e Marco Gorzoni, sob o disfarce de Fiordaleso e Kloppen, que foram os primeiros intérpretes em 2002. Um evento único para muitos romanos que optaram por não Deixar ir. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival do verde e da paisagem

Nos dias 13, 14 e 15 de maio, o Green and Landscape Festival regressa ao jardim do terraço do Auditório Parco della Musica com um programa completo de atividades dedicado a quem vive na cidade. Muitas questões são abordadas nesta décima primeira edição para um estilo de vida mais lento, mais consciente, sustentável e verde, porque viver na cidade não significa viver longe da natureza. Nas oficinas do programa de design floral, desenho botânico, flores de papel e uso da cor em nossas casas, consultas, pílulas e aulas para tornar a casa e os espaços ao ar livre mais verdes e floridos, apresentações de livros, aperitivos e piqueniques botânicos, jogos ao ar livre na cidade do sol e muitas outras oficinas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

mercado japonês

O mercado japonês comemora 15 anos com dois grandes eventos, o primeiro no sábado 14 e no domingo 15 de maio. Os grandes espaços industriais do Hipódromo de Capannelle vão enquadrar uma viagem única pelos sons, cheiros e atmosferas típicos do sol nascente. Um evento abrangente e gratuito, proporcionado aos cidadãos que terão a oportunidade de se comparar a uma cultura diferente, no sugestivo contexto do histórico autódromo municipal. Uma grande feira de mercado com mais de 100 expositores selecionados para um show de compras original e descolado. [TUTTI I DETTAGLI]

festival de morango

O tradicional Festival do Morango Carchitti retorna nos dias 14 e 15 de maio. A fruta da época será a protagonista de dois dias de sabor e folclore. O festival está programado para abrir aos 10 sábados com quiosques e feiras, seguidos de shows de moda, música e entretenimento. Continua também durante todo o domingo a partir das dez horas com a abertura das bancas e mercados. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

formato

Sábado 14 e domingo 15 de maio, a primeira exposição de queijos italianos e espécies raras de laticínios reabriu em Roma. Há três anos, o Formaticum é um evento imperdível para todos os amantes do queijo, operadores do setor e para os restaurantes que podem provar e comprar os produtos oferecidos nos espaços Wegil. As empresas cuidadosamente selecionadas pelos organizadores virão de toda a Itália, unidas pelo trabalho de alta qualidade, respeito ao meio ambiente, cuidado com o produto desde a alimentação dos animais que fornecem leite, da luta à padronização e aprovação de gostos. . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

vamos beber sul

Depois de mais de dois anos, as portas do Beviamoci Sud, festival de vinhos do sul da Itália, reabriram. Nos dias 14 e 15 de maio, em Roma, a agência Riserva Grande, em colaboração com Andrea Petrini, blogueira Percorsi di Vino e jornalista Luciano Pignataro, promoverá a quarta edição do evento. Um evento que visa promover empresas representativas exclusivas das várias regiões vitivinícolas do nosso maravilhoso sul que, ao mesmo tempo, pretendem manter elevados padrões de qualidade. Uma oportunidade para os fervorosos amantes do vinho e operadores do setor poderem provar todas as concessões vitivinícolas da região, berço, desde tempos imemoriais, de vinhos requintados de caráter inconfundível, impregnados de história, cultura e terras únicas do mundo . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de Culinária Aróstico e Abruzzo

Assado de ovelhas de Abruzzo será o protagonista em Roma, de sábado 14 a domingo 15. Velho. Roma receberá a equipe Bracevia em Tutta Pecora, para um fim de semana com sabor único dentro do AgriPark na Via Castel di Leva, o espaço ao ar livre da nova cooperativa de agricultura orgânica. O delicioso espeto será celebrado com os melhores vinhos regionais na Cantina Ferrante di Lanciano. Haverá outras especialidades da cozinha de Abruzzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Desfile de quimono na Fontana di Trevi

No domingo, 15 de maio, Akira Yoshida abriu as portas de seu restaurante com um festival de flores de cerejeira e um desfile de quimono antigo da década de 1920, roupas originais preciosas fornecidas pela senhora romena de quimono, Gloria Gobi de Antichi Kimono, e preciosos colaborações dadas pela empresa. Elevadores do artista da Accademia di Trucco Professionale e penteados da Accademia Genesis. O festival também inclui uma exposição de fotos e fotografias sobre hanami japonês, coquetéis de saquê e doces japoneses. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market em San Lorenzo

O Eco & Chic Market em San Lorenzo está de volta. Ambiente agradável e relaxante, onde você pode navegar entre os muitos estandes de artesanato, desenhos florais selecionados e muito mais. Entre as “guloseimas” estão joias feitas à mão por um artesão habilidoso que dará aos visitantes a oportunidade de ver suas técnicas em ação no local, além de esculturas em cerâmica, ilustrações de autor, plantas raras e até excelentes pimentas locais, cultivadas nas Marche por uma empresa familiar. Existe uma associação cultural que recicla livros antigos e roupas de grandes estilistas, cuidadosamente lavados e higienizados. Haverá uma área infantil com oficinas ministradas pela Jéssica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]