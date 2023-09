Elga Inardo e a foto com as sacolas: “Ossos quebrados e coração partido”. Casamento em crise?

Crise entre Elga Inardo e Diego Dadi?

Parece que o casal, formado há anos no programa “Homens e Mulheres” (começaram a namorar fora do âmbito dos estudos), enfrenta um período difícil. Ela postou histórias no Instagram que levantaram fortes dúvidas entre seus seguidores.

Ontem à noite os dois compareceram a um casamento, esta manhã Elga (47 anos, natural de Cuarto Sant’Elena) “soltou” a primeira bomba: um pequeno videoclipe em que diz que voltou para casa “um pouco chateada mas forte” com Júlio e Tui (seus dois cachorros): « “Minha única família.” O tom beira o choroso e até os olhos revelam um véu de tristeza. Pouco tempo depois aparece uma foto mostrando duas sacolas: “Saio daqui com os ossos quebrados e o coração partido”, diz a legenda. E outra história: “Prometo a mim mesmo, à minha família que me ama além da medida, e a todos vocês que nunca desistirei. Em vocês e na minha força, encontrarei coragem para não ceder ao desespero e depressão pelo menos uma vez. segundo. “Porque quando você sente dor, você pode optar por deixar ir (conforto) ou revidar (força).”

História no Instagram

É possível que tudo tenha mudado da noite para o dia?

Nenhum comentário de Dadi.

Sua irmã gêmea, Serena Enardo, também publicou algumas histórias referentes a Elga, sua força e independência, pedindo a todos que não se aprofundem nos detalhes deste momento delicado.

Elga e Diego se casaram em 2017. Recentemente ela enfrentou alguns problemas de saúde.

(União Online/SS)

© Todos os direitos reservados