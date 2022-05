Cattelan, estou gostando, refazer a Eurovisão? Por que não

Turim, 12 de maio – Conversa rápida, ambiente descontraído e este é o ato eterno de uma criança. Alessandro Cattelan parece calmo e relaxado após o último teste antes da segunda semifinal do Eurovision Song Contest, que o viu liderar com Mica e Laura Puccini. “Estou me divertindo, pensei que seria mais estressante, mas é melhor do que eu imaginava. Com Laura e Mika vivemos bem, formamos um grupo, compartilhamos nossos medos. Porque mesmo que todos estejamos acostumados com palcos de um certo tipo, 200 milhões de pessoas olhando para você sempre os têm.” Efeito… “. Além das diferenças e escaramuças entre eles. “Não sei, se inventam tanta porcaria sobre mim e Bossini, quem sabe das coisas sérias.” E os números ainda comprovam isso. “Mas não é a primeira coisa que penso de manhã, mesmo quando as coisas não estão indo bem.” Em seu discurso na segunda noite, ele quis zombar da capacidade dos italianos de organizar grandes eventos. “Carregamos conosco a reputação de pessoas que não fazem suas próprias balizas, o que é um pouco verdade, mas depois mostramos que podemos fazer as coisas funcionarem. Afinal, a auto-ironia é o ponto de partida para fazer piadas sobre todo o resto .” No Eurovision, um espetáculo que foca inteiramente na música, porém, não há muito espaço para quem assiste. “E isso mesmo. O foco não é você, mas os cantores, você é o facilitador. Não é o meu show, nem o programa de Mika ou Laura. Mesmo o X Factor nunca pareceu meu trabalho. Eu amo shows de ritmo que duram eles têm que ir.” E não adianta tentar perguntar a ele se seu hipotético Sanremo iria nessa direção. “Toda vez que eu digo essa palavra, há um alvoroço.” Depois voltamos para falar da Eurovisão e dos seus favoritos, assim como Itália, San Marino, Portugal, Espanha, Inglaterra, Grécia, Holanda e Moldávia. E a Ucrânia, o país vencedor. “A Eurovisão é apolítica, mas com valores muito claros como respeito, participação e companhia e, portanto, inevitavelmente se torna política. No momento, os meninos ucranianos têm uma simpatia especial, que acho que teriam feito com prazer sem ela.” (lidar com).

