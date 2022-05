Don Matteo 13 não está no ar. E a namorada de Cecchini confessa na TV

Don Mateo, os personagens que fizeram a história do romance

Dom Matteo 13 Não transmitido quinta-feira, 12 de maio. Sua suspensão já foi anunciada para dar lugar às segundas semifinais da Eurovisão 2022 (Esta é a programação da noite). Assim, para os acontecimentos de Don Massimo (Raul Bova) e Capitana (Maria Chiara Janetta) cada vez mais apaixonados pelo primeiro-ministro (Maurizio Lustrico teremos que esperar). Mas enquanto isso, Pamela Villoresi pensa em si mesma, que na novela é namorada de Siscini (Nino Frasica), além de mãe do capitão Oliveri, convidada de Serena Burtoni em Hoje é outro dia.

Dom Matteo 13Skip: Quando você vê isso?

No perfil do Twitter de . Dom Matteo 13 Dado Anúncio de parar o romance, apesar dos registos de assiduidade, por motivos de agendamento. Na verdade, está se desenrolando O Festival Eurovisão da Canção 2022 Em Turim, no dia da programação da novela, acontecerá a segunda semifinal, após a qual será formada a lista final dos países concorrentes. Para a Itália, como se sabe, há Mahmoud e Blanco, Da lei já classificada. compromisso com Dom Mateo Para a próxima semana e será uma dupla, terça 17 e quinta 19 de maio, novamente no Rai 1, horário nobre.

Dom Matteo 13Confissões de uma namorada Siskini

Enquanto isso, um dos heróis da série de grande sucesso apareceu na televisão, Pamela VilloresiUma das melhores atrizes italianas. Em Don Matteo, ela interpreta Elisa Oliveri, mãe de Capitana e A namorada do Marechal Chikini O que sempre o põe à prova com seus mal-entendidos e mal-entendidos criando grande futilidade e preguiça.

Pamela Villoresi conta sobre si mesma Hoje é outro dia

Extremamente chique, ela apareceu na sala de Burton, vestindo uma jaqueta lápis-lazúli, brincos Ton sur ton que iluminavam seu rosto e batom vermelho que combinava com seu cabelo loiro curto. Embora seja do conhecimento do público televisivo em particular Dom Mateo, Pamela Villoresi está nos palcos há 50 anos, praticamente desde criança. Hoje, ele dirige seu próprio teatro. para Hoje é outro dia, onde Giorgia Soleri também foi convidadaSobre sua carreira, ele disse: “Tive a sorte de saber desde cedo o que queria fazer, que era teatro. Aos treze anos disse aos meus pais que queria ir para a Academia de Arte Dramática”. Ele relembra seu encontro com Vittorio Gasman: “Não foi um bom relacionamento logo de cara, eles queriam resultados imediatos, não me deram tempo. Comecei a me sentir desconfortável. Aí a gente apareceu pela primeira vez e eu fui aos poucos. alguns trabalhos aprofundados. Ele era um artista extraordinário, ele tinha um carisma único. Ele me disse uma das últimas respostas que eu mudei, me cumprimentando.”

Ela ficou empolgada quando sua filha Eva apareceu para agradecer por ser uma mãe maravilhosa e teve uma saudação especial da neta que ligou para ela”vovó bam.ao revelar sua fraqueza, se podemos defini-la assim, intolerância fraca à injustiça. “Sou muito claro, então corro o risco de piorar as coisas.”

Pamela Villoresi, quem é ela e o amor de Cristiano Bogani

Nascido em Prato em 1957, Villoresi filmou inúmeros roteiros para Ray, atuou em muitos filmes, dirigidos por grandes diretores como os irmãos Taviani, Neri Parenti, Federico Moccia, e também participou de Beleza requintada. Mesmo que seu grande amor seja o teatro.

Em sua vida privada, ela foi casada com um fotógrafo Cristiano Boganique faleceu em 1999 e teve com ela 3 filhos: Eva, Tommaso e Isabel.