Raves no estúdio, convidados e seus tronistas

em um estudo homem e mulher Aconteceu novo registro Hoje, sexta-feira, 6 de maio de 2022, de acordo com o que foi relatado progressoNenhuma notícia para os dois tronistas. De fato, parece que Luca Salatino e Veronica Raimondi não participaram da gravação. Conforme revelado por Lorenzo Bugnaloni em seu perfil do Instagram Menedonneclassicoeover, o casal Throne Over que compõem este ano fez um grande anúncio. Em ordem, Gemma Galgani não é mencionada.

Os tempos em que a Senhora de Turim começou e ocupou um grande espaço nos registros parecem distantes. Nenhum novo cavaleiro chegou. Há muitas dúvidas sobre o que acontece com Gemma. Hoje só em Nova entrevista na revista dedicado ao programa, Ida Platano Ele falou sobre seu suposto papel como um “substituto”. Ao contrário da amiga, a cabeleireira de Brescia tinha seu próprio espaço. No centro do estudo, ele disse que seu conhecimento com Marco continua.

E, claro, não faltaram discussões entre a senhora e Tina Sipolari. Ida também queria colocar “ponto fixo” Com Ricardo GuarnieriTanto que ela sempre dançou com Marco. No entanto, a gravação começou com Tina escolhendo uma música para Biagio Di Maro se apresentar no palco. Uma vez que ele faz isso por Gemma. Alessandro Vicenanza continua seu novo relacionamento e tudo parece estar indo bem. No centro do estudo veio a vez de Pinócia e Alessandro.

Então Maria deixou novo cavaleiro para se apresentar. Mas suas palavras desestabilizaram o estudo. Em particular, será o ex-fotógrafo que fez as observações “Não muito legal” sobre mulheres. Portanto, ele foi severamente atacado pelos presentes e iniciou uma discussão acalorada com Tina. “Delirium no estúdio”, é legível. A discussão deles levou algum tempo.

Eles estão de volta ao estúdio Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Declarou o casal no trono mais casado. A notícia não é nova, tendo em vista que os ex-assinantes já anunciaram que vão se casar em breve. Quanto ao trono clássico, não há muito mais a dizer.

o UeD. Desenvolvimentos Eles os deixaram saber que não havia escolha, como muitos esperavam. Este lançamento está chegando ao fim e agora faltam muito poucas gravações. Portanto, em breve o público verá, sem dúvida, escolhas Lucas Salatino E Verônica Raimondi. Em teoria, o tronista romano deveria ser o primeiro a escolher.

Ele começou esta jornada muito antes de seu companheiro. Mas há várias dúvidas sobre sua escolha. Há quem suponha que ele pode até terminar seu próprio caminho sem escolher. Estas são, naturalmente, suposições nascidas porque muitos acreditam que sua escolha foi Aurora Colombo. Verônica também está em alto mar.

nos últimos dias Maria de Filippi revelar sua ideia: Raimondi particularmente interessado em Matteo. Na verdade, suas atitudes pareciam antecipar que ele seria a escolha.