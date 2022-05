Sintonize a TV no domingo, 24 de abril de 2022, horário nobre, durante o dia

A “guerra” da televisão gira em torno de pontos percentuais, audiência e satisfação com o programa. Quem ganhou a batalha para participar do horário nobre? Quem dominou as classificações da TV no horário nobre ontem, domingo, 24 de abril de 2022?

Uma noite de domingo que perturba parcialmente Styles: O programa mais assistido ontem à noite foi a palestra de RaiTre Fábio Fazio. como está o tempo Na primeira parte – com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Kuliba como convidado – reuniu 2.213.000 espectadores equivalentes a 10,4%, e depois diminuiu para 1.508.000 espectadores (8,7%) com uma parte de puro entretenimento. Tabela. É melhor agradar mesmo que o conto de fadas dedicado ao Prêmio Nobel de Medicina seja repetido no RaiUno Rita (Levy, editor) Montalcini interpretado por Elena Sofia Richie: Com 2.144.000 espectadores, mas 10,9% do público. A série espanhola do Canale 5 não é lançada herdeiros da terrasequência de pilares de terra1.501.000 espectadores ou 8,6% dos telespectadores escorregam no degrau mais baixo do pódio.

Ouça a TV no domingo, 24 de abril de 2022: Horário de pico

Outros dados Auditoriacom espectadores e posts, relacionados aos programas que você esteve no horário nobre ontem domingo 24 de abril 2022Mostrar em:

Rai 1 – 21:25 – Rita Levi Montalcini : 2.144.000 espectadores (10,9%).

– 21:25 – : 2.144.000 espectadores (10,9%). Canal 5 – 21:20 – herdeiros da terra – prejuízo (1ª TV): 1.501.000 espectadores (8,6%).

– 21:20 – – prejuízo (1ª TV): 1.501.000 espectadores (8,6%). Rai2 – 21:20 – recorde de hamilton – Missão arriscada (TV 1): 684 mil espectadores (3,3%).

– 21:20 – – Missão arriscada (TV 1): 684 mil espectadores (3,3%). Raio 3 – 21:20 – como está o tempo : 2.213.000 espectadores (10,4%).

– 21:20 – : 2.213.000 espectadores (10,4%). Itália 1 – 21:25 – esta é a vida : 1.345.000 espectadores (6,7%).

– 21:25 – : 1.345.000 espectadores (6,7%). Rede 4 – 21:20 – área branca : 673 mil espectadores (4,2%).

– 21:20 – : 673 mil espectadores (4,2%). La7 – 21:20 – não é o anel – 762.000 espectadores (4,7%).

– 21:20 – – 762.000 espectadores (4,7%). TV 8 – 21h30 – Moto GP – GP Portugal : 640 mil espectadores (3%).

– 21h30 – : 640 mil espectadores (3%). nove – 21:25 – Fim da Segunda Guerra Mundial Hilter ataca a Europa: 278.000 espectadores (1,3%).

Você está ouvindo TV domingo, 24 de abril de 2022 : Acesso ao horário nobre

A plataforma dos programas mais vistos em Acesso ao horário nobre Consiste em:

Rai 1 I Soliti Ignoti – Voltar: 4.347.000 espectadores (20,52%). Canal 5 Corrida Papersima: 2.483.000 espectadores (11,81%). Raio 3 como está o tempo: 1.348.000 espectadores (6,94%).

Pódio começo da noite

Os três programas mais vistos em começo da noite a partir de domingo 24 de abril 2022 EU:

em Rete4 tempestade de amor Convence 748.000 espectadores com uma participação de 3,90%.

Rai 1 Fim de Semana Legado – Desafio 7: 2.774.000 espectadores (18,8%); Enquanto Fim de semana do patrimônio Sobe para 4.015.000 (23,7%). Canal 5 Em frente primeiro! final de semana: 2.098.000 espectadores (14,6%); Com Encaminhar postagem! final de semana para 2.868.000 (17,3%). Raio 3 Tg. área: 2.047.000 espectadores (11,6%).

Você está ouvindo TV domingo 24 de abril 2022: tarde

Na luta do pioneiro na tarde da semana Transmissão mais vista Na faixa confirmada domingo emconduzido por Mara Venere Com a escuta de picos iguais a 18% Compartilhar.

Em dois dígitos na tarde da TV italiana encontramos informações sobre Rai3 Jornal Al-Rai (TGR) com 2.063.000 espectadores (12,77%), meia hora mais Por 850.000 espectadores (5,3%)

Em detalhe, as classificações de TV para domingo 24 de abril 2022 À tarde na Rai1 eles veem:

domingo em : Começa com 2.821.000 espectadores (18%) na Parte Um e cai para 2.295.000 (14,5%) na Parte Dois. Saudades da Mara: 2.437.000 (17%)

: Começa com 2.821.000 espectadores (18%) na Parte Um e cai para 2.295.000 (14,5%) na Parte Dois. Saudades da Mara: 2.437.000 (17%) De nós… para Free Well: 1964 000 espectadores (14,8%).

A programação do Canale 5 na tarde de ontem reuniu esses espectadores com um percentual de aprovação para cada um deles:

navio de Noé : 2.380.000 espectadores (14,5%).

: 2.380.000 espectadores (14,5%). beleza : 1.829.000 espectadores (11,5%).

: 1.829.000 espectadores (11,5%). Cenas de um casamento : 1.532.000 espectadores (8,5%)

: 1.532.000 espectadores (8,5%) Vida : 1.169.000 espectadores (7,6%).

: 1.169.000 espectadores (7,6%). Histórias do VeríssimoComeça com 1.460.000 espectadores (10,3%) na Parte Um e vai até 1.894.000 (14,7%) na Parte Dois. Certo demais – Rondas de valsa: 2.019.000 (15%).

Leia também: Ouça TV no sábado, 23 de abril de 2022: “Amici di Maria” novamente conquista 4,2 milhões de espectadores com 25,3%