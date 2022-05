Kartabianca fecha? Ray: “Nada contra Bianca Berlinger”

“Não há nada a dizer sobre isso Bianca Berlinger: É a fórmula para o talk show político que teve seu dia. Viale Mazzini não recebe confirmação do abuso que Cartabianca gostaria que fosse feito pelo ex-técnico da Tg3 fora dos horários da próxima temporada. Carlos Fortez Na sessão de quarta-feira perante o Conselho Fiscal. “Acho que o formato televisivo das conversas em uma empresa de serviço público não é o ideal para um estudo jornalístico. Acho que é mais adequado para entreter assuntos mais leves”, disse o CEO da Rai, ressaltando que as palavras seriam seguidas de claros sinais de descontinuidade . Mas o líder do movimento 5 estrelas Giuseppe Conte Ele defende as transmissões da Rai3 e adverte: “Tira a mão de Bianca Berlinger, não aceitamos reclamações de serviço público”.

Para fazer os faróis acenderem o destino Papéis brancos Nas últimas semanas, houve controvérsia sobre a presença contínua em transmissões de convidados que são mais ou menos críticos da política de apoio do governo ucraniano. Ela foi atacada por vários membros do Partido Democrata, e Bianca Berlinger viu que a compensação pela aparição do professor foi cortada Alessandro Orsini O autor de chocar, mesmo em seu programa, declarações como “Humanidade” sobre o destino das crianças: “Prefiro que vivam sob uma ditadura e não morram sob bombas em nome da democracia”. Orsini continuou a participar do programa renunciando às taxas, também subindo e descendo nas redes sociais e em outras transmissões.

Sabe-se com certeza que Fuortes é o diretor das visões Mário Orfeu Começaram a pensar com um Berlinguer em um local diferente que, no entanto, teria sido recebido com frieza pelo apresentador. Na época, o fim de sua experiência de condução Tg3 foi objeto de um cabo de guerra, e terminou com a decisão de atribuir a ela o espaço de tempo principal no Rai3 que estava antes Giovanni Flores então quem Massimo Giannini. Seu encontro com o administrador da rede foi inesquecível Franco Di Mare Sobre a assinatura fixa do programa de escritores da montanha Mauro Corona. O momento de tomar decisões está se aproximando para coincidir com as férias de verão. “Bianchina” (como Corona a chama carinhosamente) terá mais uma vez, se quiser, tempo para afiar suas armas.