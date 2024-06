Rally de Portugal: palavras na noite do primeiro sábado

Sepp Ogier, Ele de novo. Após a vitória na Croácia, o campeão pretende imediatamente alcançar este Segunda vitória nesta temporada.

Hoje, até hoje, Foi praticamente perfeitoE colocou em prática as táticas que o distinguiram ao longo de sua carreira: Empurre com força quando sentir que pode, caso contrário, sobreviva sem correr muitos riscos.

Foi um bom dia e eu também Totalmente satisfeito com meu desempenho. Eu fui capaz de Empurre com força quando tiver vontade Consegui criar uma lacuna, enquanto em outros casos perdi terreno porque não me sentia confiante. mas Aprendi a seguir esta estratégia: Quando me sinto confiante, empurro com força, enquanto quando não me sinto confiante, tento controlar. O hiato de agosto não é tranquilizador, mas é melhor do que não tê-lo. Amanhã será difícil: há novos 10 quilômetros na primeira prova, porém Eu realmente gosto de trabalhar com os novos recursosE este é o lugar Você pode fazer a diferença com ótimos comentários, mas obviamente você também deve ter cuidado para não cometer erros. Olhando para trás hoje, devo dizer que me diverti muito: “Adoro lutar e é por isso que ainda estou aqui para competir”.

Tanak de outubro Ele deu um show tentando limitar o poder excessivo de Ogier de todas as maneiras. O estoniano ainda pode estar em busca da vitória, mas não parece muito interessado nisso, como nos pontos que se aproximam no domingo. A corrida em si, e o facto de estar à frente de Ogier, já não faz muito sentido com as novas regras segundo o campeão da Estónia.

“No geral, foi A Bom dia. Mesmo à tarde, quando esperávamos sofrer mais devido à superfície destrutiva, tivemos um bom desempenho, exceto talvez no teste mais longo. Lá foi mais difícil. Amanhã de manhã iniciaremos imediatamente um novo teste, o que certamente torna tudo mais difícil. Depois disso, foi muito apertado e lento, talvez mais um Rally de Chipre do que um Rally de Portugal, em suma, muito diferente do Rally de hoje. Quanto ao geral, Com estas novas regras, não faz sentido se poderei ficar contra Ogier amanhã ou não. De qualquer forma, será uma nova corrida, por isso não ganharei mais pontos por isso. Obviamente tentarei dar tudo e somar o máximo de pontos possível, “Mas também dependerá das circunstâncias que encontrarmos.”

Thierry Novel No sábado, terminou em terceiro, o que lhe permitirá chegar à meta amanhã. Para levar para casa um bom conjunto de pontos. Embora não tenha conseguido pressionar como fez ontem, o belga aproveitou os infortúnios dos outros para subir na classificação geral e conquistar alguns pontos virtuais sobre Evans, mas agora o trabalho deve ser feito.

“Estou muito feliz com o que conquistamos hoje. Se eles tivessem me contado há dois dias, eu não teria acreditado. No entanto, foi um dia muito longo e difícil. Não parecia como ontem E eu realmente senti que não poderia atacar como ontem, e é por isso que nem sempre conseguia me concentrar tanto quanto podia. No final continuamos na estrada, apesar de alguns erros, e… Agora vamos fazer o trabalho. Amanhã será difícil, também por causa do horário de partida. Não é necessário obter o maior número de pontos; Mas definitivamente temos que aproveitar a boa posição inicial que teremos.

Fonte da imagem: Luca Barsali – R. Fonseca