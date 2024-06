Alberto Matano arrasado em lágrimas: “Adeus, nada mais será como antes” | O ferreiro destruiu todo o RAI

O anfitrião da Rai 1 está completamente triste. Uma notícia muito ruim o derrubou em um momento muito importante para ele.

A tarde dos italianos é animada há muitos anos por um dos programas mais queridos de todos os tempos: viva a Vida. Ele é o dono da casa há algum tempo Alberto Matano.

Este último também recebeu recentemente elogios do diretor Ângelo MeloniComo os gols do adversário não conseguem igualar o seu resultado, ele se mostra um líder sob todos os pontos de vista.

Quem acompanha a transmissão sabe bem disso Apresenta eventos atuais Que interessam à Itália e ao resto do mundo, mas também muitas vezes criam espaços onde também se destacam, com convidados do mundo do entretenimento, Os aspectos mais leves relacionados à fofoca E entretenimento.

agora, Matano pode finalmente olhar para o verão em termos de relaxamento completo. Depois de liderar mais uma temporada de sucesso como um grande workaholic, como mencionado acima, agora é a hora de vestir o maiô e o protetor solar e conseguir o bronzeado que você merece.

Dor indescritível

A habilidade do anfitrião reside no facto de conseguir sempre ser muito simpático e profissional. Os espectadores também elogiam sua total agilidade quando se trata de lidar com problemas que têm implicações mais suaves e menos intrusivas.

Porém, é preciso dizer que nem sempre tudo vai na direção certa. Até um locutor pode se encontrar em momentos mais difíceis, não na vida profissional, mas na vida privada. A dor pode ser de diferentes tipos Isso também pode se estender à vida profissional, principalmente quando faltam os pilares da vida. Uma perda terrível o atingiu em primeira mão Isto certamente desestabilizou a sua sensibilidade neste período.

Adeus, Francesca

Mas quem morreu? Este é um luto que afeta toda a Ray Company, pois uma das maquiadoras históricas subiu aos céus, muito apreciada por todos na telinha por seu grande profissionalismo, humanidade e humildade.

Esta é Francesca Fröggia Que trabalha nos principais programas da Rai desde 1995. A emissora queria escrever uma mensagem de condolências para ele Instagram: “Você foi e sempre será uma pessoa alegre. Agora sem o seu sarcasmo e sorriso, a sala de maquiagem nunca mais será a mesma.”