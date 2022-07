A vingança dos goleiros no futebol feminino

“Os goleiros não podem ganhar o jogo, eles só podem salvá-loDisse Hope Solo, o jogador que nem queria jogar no gol e que acabou fazendo do papel de goleiro uma carreira.

o futebol feminino europeu Quase no fim, entre os placares, as arquibancadas e a televisão cantando os nomes daqueles que fizeram deste concurso um verdadeiro show, a partir dos registros de Alexandra Pop Para mirar stub com túnel Alicia Russo.

Às vezes, no entanto, os grandes nomes, em quem todos os holofotes se concentraram desde o início, não foram suficientes para preencher as lacunas de uma equipe que sempre teve mais 10 jogadores.

No entanto, o lado negativo não mostra aqueles jogadores que, isolados na grande área, tentaram mudar o rumo da competição para a sua equipa e também conseguiram à sua maneira.

Gol de críticas ultrapassadas, o papel do goleiro no futebol feminino hoje ainda está no centro de opiniões ásperas e absurdas. Em vez disso, o fato apresentado pelos europeus revela, sem sombra de dúvida, o surpreendente desenvolvimento desse papel nos últimos anos, mesmo quando os investimentos recebidos certamente não são como Hope Solo ou Nadine Angerer.

Nikki Everard Ela é uma empreendedora extraordinária, na verdade ela é a presidente de uma empresa humilde Negócio em crescimento que aluga castelos insufláveis Para entreter os mais pequenos. Born by Chance fez um pouco por Evrard durante a primeira onda da pandemia, mas agora a torna uma heroína para quase todas as crianças que a veem enquanto inventam os meios para realizar um pequeno sonho.

Nikki Everr, no entanto, é a goleira titular da seleção feminina da Bélgica.

27 anos, Evrard ainda é semi-profissionalPortanto, uma condição que não garante estabilidade financeira é garantida exclusivamente pelo futebol. Apesar de admitir que ainda estava economicamente “protegida” pela rede familiar, a jogadora sabia que sua independência logo a obrigaria a transcender sua paixão pelo futebol, pelo menos até que o profissionalismo alcançasse status global.

Daí a busca, como de muitos outros jogadores, por um segundo emprego capaz de suprir as necessidades do sonho.

No entanto, assistir Nicky Evrard em campo no Campeonato Europeu faria qualquer um pensar que os maiores clubes do mundo estão usando números impressionantes para garantir que um goleiro jogue nas traves de seu time.

Golo do guarda-redes belga Numa competição objectiva em que não viu o seu país entre os favoritos a vencer a fase de grupos, Evrard revelou-se quase o último vingador a defender o seu castelo (desta vez não insuflável) do que se vê. cerco real.

Hipnotizado pelo pênalti por dois jogos consecutivos contra Islândia e FrançaEvrard encerrou qualquer possibilidade de ataque, mesmo para a Itália, na partida que permitiu à Bélgica se classificar pela primeira vez nas quartas-de-final. Em cada estatística, os chutes a gol recebidos pela seleção belga foram significativamente menores do que os marcados, mas os gols que a equipe realmente sofreu contam outra história.

em um certo 8.5 Metas Esperadas Para a adversária, destacando as chances surpreendentes de perceber que os chutes a gol sofridos pela Bélgica ficaram no papel, Evard só conseguiu evitar o gol em três ocasiões durante os três jogos do Grupo D, e nenhuma goleira se saiu melhor do que ela. Mesma porcentagem de ataques.

Um confronto direto com a Suécia nas quartas-de-final provou ser uma declaração da excepcional estabilidade de Nicky Evard em seu papel. O ataque da equipe nórdica foi sufocante e exaustivo, mas por 92 minutos Evard impediu a equipe sueca de chegar facilmente às semifinais.

Definitivamente o melhor jogador da partida, o goleiro belga cobriu toda a extensão do gol com chutes de longa distância, mas mostrou, acima de tudo, excelentes tempos de reação nas segundas bolas e contra-ataques certeiros que na maioria das vezes acabam sendo fatais para goleiros.

Nikki Evard evitou um total de cerca de 8,9 gols em quatro partidas e também triplicou as estatísticas de Mary Earps, que jogará a final pela Inglaterra.

O plano de Nicky Evrard B é brilhante e otimista, mas o talento do goleiro vale a pena fazer do seu segundo emprego um hobby e não uma necessidade, porque não passará despercebido.

Quando Daphne van Domselaer Ela subiu do banco aos 22 minutos do jogo de abertura da Holanda contra a Suécia no Europeu de 2022, e entrou em campo com uma experiência “memorável”. Apenas uma presença com a camisa da seleção.

Ele iria substituir alguém que, sem dúvida, se tornaria uma lenda no futebol feminino holandês.

A lesão inicial de Sari van Veenendaal Ele parecia oferecer à Holanda um presságio de desgraça, um obstáculo aparentemente intransponível à missão dos detentores do título de reafirmar seu domínio na Europa.

Mas às vezes nos esquecemos de todas aquelas vezes em que o futebol nos mostrou que o talento inato é um dom duradouro. Com apenas 22 anos, o desempenho de Daphne van Domselaer na Euro 2022 foi realmente impressionante.

Foto LiveMedia / Joris Verwijst / DPPI, Inglaterra, 23 de julho de 2022 Campeonato da Europa de Futebol Feminino da UEFA 2022 – 1/4 – França x Holanda Fotos mostram: Daphne van Domselaer da Holanda durante as quartas de final da Copa da Europa Feminina da UEFA 2022 partida entre França e Holanda em 23 de julho de 2022 no New York Stadium em Rotherham, Inglaterra LiveMedia – World Copyright

lá segurança Encorajado pelo inesperado desafio do primeiro jogo, o jovem jogador esbanjou estabilidade e profundidade a toda uma equipe que acredita já ter começado o torneio sob uma má estrela.

Corrida após corrida, van Domselaer respondeu a todos os chamados, com cautela e clareza capazes de enganar qualquer um sobre sua falta de experiência.

Daphne van Domselaer teve 11 chutes a gol contra ela hoje e ela manteve todos ⛔️ A França contou com um pênalti na prorrogação para finalmente derrotá-la e assumir a liderança. Esta é apenas a sua quinta partida pela seleção holandesa# cruzando #WEURO2022 pic.twitter.com/CumzaV1Qce – DW Sports (@dw_sports) 23 de julho de 2022

Com Suécia, Portugal e Suíça, o extremo holandês conferiu todas as caixas do guia do guarda-redes: timing nas saídas, jogadas na pequena área, posição do corpo, Van Domselaer soube ler cada ataque, cobrindo a baliza em todas as suas dimensões.

Mas na verdade foi o jogo contra a França que provavelmente dedicou o jogador láMelhor que a concorrência. A ironia, afinal, se levarmos em conta a derrota da Holanda nas quartas de final. Mas, novamente, as estatísticas dizem sobre os eventos que nem sempre é possível mostrar o resultado. Quase como aconteceu com Everr na final contra a Suécia, a França também atormentou o gol holandês virtualmente por 120 minutos. Com 11 chutes a gol contra apenas um da Holanda, Os Blues tentaram vencer o Muro Van Domsellar com uma estratégia de desgaste.

Salma Pasha era um pesadelo constante para ela, Wendy Renard parecia indiscutível e as tentativas francesas eram sutis e inteligentes. Mas talvez a porta para Van Domsellar fosse mesmo muito pequena porque em cada ponto cego, cada canto escondido, cada rachadura fatal na primeira coluna, ela estava lá, como o último bastião de defesa para proteger um castelo sitiado.

Apenas um pênalti após 102 minutos de firmeza superou a resistência do zagueiro holandês, apenas um pênalti parou o Campeonato Europeu para o jovem goleiro.

com 10 defesas totais em uma partidaDaphne van Domselaer foi a que mais defendeu nesta edição do Europeu na partida contra a França. Nenhum deles até agora foi capaz de fazer um trabalho melhor.

Então nos perguntamos quais níveis esse jogador ainda pode alcançar se é isso que ela pode fazer com apenas 5 posts. Os grandes nomes dos clubes já estão por aí, mas com o anúncio da aposentadoria de Sari van Veenendaal do futebol, o tempo de Daphne van Domselaer começou agora.

Em comparação com os colegas dos departamentos que se destacaram pelas luzes da Taça dos Campeões Europeus 2022, Manuela Zinsberger Definitivamente não é estranho.

Suporte fixo entre colunasArsenal femininoZinsberger é uma goleira que continua a crescer em uma das maiores arenas de futebol feminino da Europa.

Vindo de uma temporada agitada no Arsenal, o goleiro austríaco conseguiu deixar sua marca em seu trabalho mesmo nos momentos mais difíceis da equipe. De fato, ela foi coroada a Luva de Ouro da temporada 2021/2022 da Superliga Feminina, Com mais de 40 defesas e 13 partidas limpas, Zinsberger entrou no Euro 2022 com a experiência e confiança de quem já enfrentou alguns dos nomes mais importantes do futebol europeu.

A trajetória do goleiro inglês refletiu a surpresa de sua seleção, cujo desenvolvimento permitiu chegar às quartas de final em um grupo que certamente não era seu favorito. E a arquiteta das bases sólidas para este resultado foi Manuela Zinsberger, que terminou a fase de grupos com Apenas um gol foi dado (De sua colega Beth Mead) H Salvar 8 salvamentosos dados que garantiram a Áustria insistentemente bater até mesmo a formação norueguesa de Ada Hegerberg.

Desempenho de Zinsberger doado à seleção austríaca Solidez e segurança, com clareza de raciocínio e rapidez de resposta capaz de cobrir falhas defensivas. Com uma incrível capacidade de relaxamento que lhe permite fechar até os espaços que até agora pareciam fatais, a goleira austríaca mostrou-se racional e destemida ao longo da competição, exibindo bem 11 de 14 chutes a gol que enfrentou durante o torneio.

Foto LiveMedia / Lisa Guglielmi Firenze, Itália, 12 de setembro de 2019 jogo de futebol da UEFA Women’s Champions League Fiorentina x Arsenal, Mostra de fotos: Manuela Zinsberger (Arsenal) LiveMedia – global copyright

A partida contra a Alemanha certamente colocou o gol da Áustria em risco, em uma partida que, de qualquer forma, parecia ter um destino definido. Mas no momento cármico oposto, poucos minutos depois do fim do Europeu para a seleção austríaca, um erro fatal do guarda-redes fez com que a equipa alemã dobrasse com a inevitável Alexandra Pope. Mas um passo em falso não define o desempenho extraordinário de Manuela Zinsberger no Euro 2022.

Arrependimento e culpa foram pintados no rosto de um goleiro que, em vez disso, sai da competição com a cabeça erguida, sabendo que ele foi o grande responsável pelas conquistas de sua equipe.

Assim, Manuela Zinsberger recomeça do Arsenal, De seu registro de penalidades salvas E a força de seu ensino que também fez dela uma melhor goleira do que era antes do início do Campeonato Europeu.

Não são necessárias outras palavras para destacar a evolução do papel que muitas vezes é incompreendido e facilmente julgado. Evrard, van Domselaar e Zinsberger podem não ter vencido as partidas disputadas por suas seleções, mas mostraram como seu resgate sempre faz a diferença, não importa o resultado.

Rita Ricciotti

© Reprodução reservada