Alberto Castagna, sua filha é uma coisa incrível! Você viu como está agora?

A filha do falecido Alberto Castagna se tornou uma linda jovem, é assim que ela é agora.

Um dos maiores programas da história da nossa televisão é o saudoso radialista e jornalista Alberto Castagna morreu muito cedo, Até hoje, ele ainda sente uma grande perda, e a televisão foi severamente afetada.

Alberto começou a trabalhar na TG2 TV inicialmente como repórter e depois como correspondente especial, mas seu talento indiscutível como apresentador o levou a querer expandir seus horizontes.

No começo veio a fama Conectando o formato Iatti tua .mas depois se tornou o chefe de um dos programas de maior sucesso dos anos noventa, Strangelove, seu carisma, sua simpatia, sendo sempre cortês, gentil e educado Eles o fizeram simpatizar com seus fãs instantaneamente Ela ainda pensa nele hoje com um terrível inchaço na garganta.

Infelizmente, Alberto nos deixou em 2005 aos 59 anosDevido a uma hemorragia cerebral, a notícia chocou a todos, sua morte súbita foi um momento devastador para o mundo do entretenimento, Amigos e colegas estavam céticos E as mensagens de condolências à família não pararam, Além disso, ele também deixou uma filha, Carolina Que naquela época ainda era pequeno, uma verdadeira tragédia.

Alberto Castagna ainda faz falta para muitos hoje, Mas se você olhar para sua filha, que agora é uma mulher jovem e bonita, você encontrará muito de seu pai.

A filha de Alberto Castagna ficou linda!

Os anos noventa foram um verdadeiro triunfo de sucessos para Alberto Castagna, sua carreira no topo do pico mais alto e Em 1993 ele também ganhou o Prêmio Telegatto como Personagem Masculino do Anoum homem que dedicou sua vida ao trabalho e sua família, sabemos que em 1994 ele se casou com a dermatologista Maria Concetta Romano, de seu grande amor vem sua filha Carolina, mas algo quebra muito em breve entre dois anos.

Na verdade, apenas um ano após seu fatídico sim, os dois saem porque ele começou um relacionamento com a atriz Francesca Ritondini.

Mas como ela se tornou Carolina?

Talvez nem todos tenham acompanhado o crescimento da filha de Alberto Castagna, Mas hoje Carolina, nascida em 1992, tem uma beleza de tirar o fôlegoA jovem vive e trabalha em Roma e é uma mistura perfeita entre dois pais que sempre foram especialmente maravilhosos, e a jovem adquiriu muitos dos traços de seu pai, Os inesquecíveis olhos lindos e aquele sorriso tímido e delicado.

Carolina não embarcou na profissão do pai, pelo contrário, é uma pessoa muito conservadora e não gosta dos holofotes, Ela decidiu estudar medicina e não estava interessada em se tornar famosa Ou tentou usar a notoriedade de sua família para se tornar um influenciador, mesmo que tivesse todas as credenciais para isso.

Carolina tem ideias muito claras e está pronta para continuar o seu caminho, mas também tem um perfil no Instagram onde podemos vê-la em toda a sua beleza em simples instantâneos do quotidiano.