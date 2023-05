Elena Di Ciocchio, a decepção do pai: “Com o livro ela queria ser famosa, mas dizia coisas que não eram verdade”

«Ele disse coisas que não sabe nem no céu nem na terra, estava errado. Se você continuar falando, é com você, mas você deve entender que você é responsável pelas pessoas, não por mim. Ao apresentar o último álbum do Pfm, Live O evento – ao vivo em LuganoÉ Franz de Cuccio quem responde às perguntas dos jornalistas sobre as revelações do livro Sangue ruim por sua segunda filha, Elena di Cuccio. Biografia, entrevista com Corriere della Seraintervenção um hienas: A atriz e apresentadora anunciou sua soropositividade, seu vício em cocaína, o suicídio de sua mãe e a morte de seu irmão. Mas não só. Em um clipe, ele também fala sobre sua relação com o pai, baterista e fundador da Premiata Forneria Marconi: “Não temos, cada um seguiu seu caminho. Mas sempre há amanhã, quem sabe. Bab deixou entreaberto, mas Renzo , aliás Franz, não tem intenção de contrariá-lo. Ao lado dele durante a conferência de imprensa está a sua filha, Cinzia. «A minha filha está aqui, será que eu sou assim?» Disse o músico antes da intervenção da filha mais velha : “Tenho sorte e excelente para meus pais. Cada um vive a sua infância e os seus pais do seu ponto de vista e do seu jeito, e são experiências pessoais. Eu certamente não era uma criança traumatizada.” Ele então comentou sobre o livro de Elena: “Claro que eu li. Quer dizer, eu olhei para ele, mas não estou interessado. Não posso responder – o que ele escreveu, Sr. Dr. – Porque não tenho nada a dizer. Elena tem sua vida pessoal seguindo seu próprio caminho. É claro que com este livro ela queria se tornar famosa. A Elena tem uma relação conflituosa consigo mesma, não tenho nada que a perdoe mas para mim ela escreveu coisas limítrofes, estava errada ».

Leia também: