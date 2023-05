Ana Solesti Veneti no Festival de Veneto 2023, o 53º Festival Internacional

O Festival Veneto tem uma grande importância artística e cultural, também pela densa rede de relações que o liga a vários festivais nacionais e europeus, e orgulha-se da presença marcante de artistas de renome mundial, que são chamados a dar a cada concerto um amplitude e esplendor, com o que, mesmo de um ponto de vista surpreendente, o incluiu entre os festivais de maior fama e qualificação da Europa.

Distingue-se pelo subtítulo “Música, Arte e Arquitetura” que I Solisti Veneti, dirigido por Giuliano Carella, segue como um testamento, de acordo com o princípio histórico veneziano da unidade das artes. De facto, ainda este ano, o repertório da música veneziana – enriquecido pelos compositores europeus que nela se inspiraram – junta-se a lugares de enorme interesse histórico, artístico e arquitetónico como a Sala dei Giganti em Liviano, a Scuola della Carità em Pádua , a Villa Palladiana de Maser e a Villa Pisani Bonetti em Bagnolo di Lonigo, a Villa dei Vescovi em Luvigliano di Torreglia, a Villa Dolfin Boldù em Rosà e a Igreja de San Francesco em Treviso. A mesma atenção é dada aos arredores com shows na Rozza Sforzesca em Imola, Palazzo Te em Mântua, Catedral de Venzone. Mas a edição de 2023 também trará grandes eventos para as praças de centros históricos como Paduan Piazza degli Eremitani e Piazza del Duomo em Cividale del Friuli.

Também importante este ano é a colaboração com alguns festivais nacionais e europeus, começando com o OperaEstate Regional Veneto Festival em Bassano, o Castello Festival em Pádua, o Festival Internacional de Piano “Bartolomeo Cristofori” e Rovigo Cello City; no Festival Nacional da Emilia Romagna, MantovaMusica e Mittlefest, até ao Festival Europeu de Música dos Capuchos em Almada (Lisboa, Portugal), Tartini Pirano Festival (Eslovénia) e Varna Summer International Music Festival (Bulgária).

Para enriquecer o Veneto Festival 2023, a presença de convidados famosos como o vencedor do Oscar Nicola Piovani, o barítono Bruno De Simone, a harpista Agnesi Cocu e o violinista Mario Hussain; De talentos jovens e já consagrados, como o violoncelista e Premio Scimone 2022 Luca Giovannini, o pianista Riccardo Martinelli, a mezzo-soprano Lena Belkina e finalmente dos grandes solistas amigos e agora membros honorários do I Solisti Veneti – como o flautista Massimo Marselli, organista Oboeist Paolo Grazia e pianista Alessandro Cesaro.

O conjunto “Terzo Suono” é apreciado e já é um convidado regular do Festival e este ano na Scuola della Carità de Pádua se apresentará em um concerto que fortalecerá cada vez mais a associação de longa data entre o Festival de Veneto e o Festival de Tartini em Piran (local de nascimento do compositor). O festival também inclui um concerto de I Solisti Veneti na Igreja do Convento de San Francesco em Pirano. Outra importante orquestra convidada do Festival Veneto é I Solisti Aquilani, graças à nova colaboração das duas históricas Orquestras de Câmara que começou em 26 de janeiro de 2023 em L’Aquila com o concerto I Solisti Veneti no Auditorium del Parco de Renzo Piano.

Depois de abrir 2023 com sucessos, parentes de venda, adquiridos no exterior, na Royal Opera House de Omã e no National Opera Theatre de Atenas e, na Itália, no Auditorium del Parco em L’Aquila e com os Concertos de Primavera, I Solisti Veneti abrirá a 53ª edição do Veneto Festival 2023 no dia 16 de maio às 21h no Auditório Pollini em Pádua com três páginas mozartianas absolutamente lindas: Sinfonia em sol maior n. 17 KV 129, Concerto em dó maior KV 314 para oboé e orquestra e Concerto em dó maior KV 299 para flauta, harpa e orquestra. Os três solistas excepcionais são Massimo Marsili (flautista do mundo que se orgulha das mais importantes dedicatórias e colaborações com os maiores compositores: para ele escreveram ou deram estreias mundiais de personalidades do calibre de Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima), Agnese Coco, Principal Harpa da Ópera de Roma, e Oboísta Paolo Grazia, Principal Oboé do I Solisti Veneti e do Teatro Comunale de Bolonha. Em 1777, Mozart, aos 21 anos, escreveu seu Concerto em dó maior KV 314 para oboé maior para a Orquestra de Salzburgo, que se tornou um sucesso instantâneo mesmo além das fronteiras austríacas. Basta pensar que o famoso oboísta alemão Friedrich Rahm, que recebeu a partitura diretamente do compositor, executou este concerto cinco vezes em apenas dez dias. Mozart, completamente satisfeito com sua composição, transcreveu uma versão para flauta (um tom acima) e, anos depois, inspirou-se no final do rondo para escrever a ária de Blondin “Oh che joy, what a prazer” da ópera “Il rato of o Serralho”. O Concerto para Oboé apresenta uma frescura e fluência melódica típicas do gosto de Mozart, e o oboé solo toca com extraordinária elegância vocal, segundo as regras da música lúdica, e não deixa de primar por melodias graciosas e agradáveis, segundo aquele classicismo inimitável que pertencem inteiramente ao estilo do compositor de Salzburgo. O Concerto em Dó Maior KV 299 para Flauta, Cravo e Orquestra foi escrito e encomendado pelo Duque de Guines, ex-embaixador francês e ele próprio flautista. A escolha incomum de instrumentos solo da dupla surgiu de um pedido específico do duque que os executou com sua filha cravo em um concerto privado. A esse respeito, Mozart escreveu em uma carta ao pai: “O duque toca flauta de maneira inusitada, e sua filha, a quem ensino composição, toca cravo maravilhosamente: ela tem um grande talento, até gênio.” Ao compor este concerto, Mozart nunca esqueceu quem eram os dois destinatários, o que também se nota claramente pelo elegante tom mundano que deu a esta música, e em que soa.

Reflete a riqueza da vida da sociedade aristocrática francesa na época de Luís XVI. Nesta escrita fluente, que evita a menor impressão de cansaço, a maestria de Mozart brilha com a mais pura luz e os limites essenciais dos dois instrumentos – que Mozart conserva em grandes estrofes, criando um delicado e cuidadoso diálogo – são perfeitamente respeitados, sem demorando mesmo assim. e a graça da lira cede às tentações do embelezamento.

O evento de 12 de julho abrirá na Piazza Eremitani “Três Fenômenos – Piovani, Vivaldi I Concerti della Natura”, na primeira apresentação regional e a segunda nacional, (a estreia está marcada para o dia anterior em Imola para o Festival Emilia-Romagna ) com concertos de Opera Decima Para flauta e cordas La Tempesta di Mare, La Notte e Il Gardellino e você verá no palco Solisti Veneti e o flautista Massimo Mercelli. O maestro Giuliano Carella e o vencedor do Oscar Nicola Piovanni se revezarão na condução da orquestra. Este último, inspirado nos célebres concertos das Três Naturezas para flauta e cordas de Antonio Vivaldi, dá vida a três composições inéditas que modernizam os temas de Vivaldi num irónico jogo de cruzamentos e contrastes. Um projeto que combina arte, cultura e emoções que muitas vezes só se encontram num reflexo do que a natureza tem para nos oferecer. Piovanni explica: “Os três concertos curtos para flauta e pequena orquestra que apresentaremos terão os títulos: Liclesi di Luna, La Tortorella, Le Tsunami. É inspirado em três obras-primas de Vivaldian: La Notte, Il Gardellino e La Tempesta di mare. Mesmas durações, mesma equipe com algumas pequenas exceções. Não os escrevi para exercitar o estilo, mas para aprofundar o significado daqueles títulos evocativos, tendo em mente ao mesmo tempo o elemento virtuoso, sempre presente em Vivaldi. A engenhosidade, como todos sabem, às vezes encobre um vazio de ideias. Por outro lado, em Vivaldi a sutileza é quase sempre uma fuga, um rabisco atlético que conta a profundidade do conteúdo emocional ruim. Quando você escolhe uma forma tão longa ao compor, obviamente não pode competir com o original e é uma batalha perdida desde o início. Assim, para cumprir meu desejo de experimentar materiais tão opulentos, e não por capricho, prefiro tomá-lo como uma homenagem. Uma homenagem a um grande artista do passado cuja modernidade é cada dia mais alarmante.” Após as dedicatórias que I Solisti Veneti recebeu nas últimas décadas de Ennio Morricone e Pino Donaggio, outro grande compositor de trilhas sonoras dedicou três concertos inéditos a seu grande amigo Massimo Mercelli Definitivamente tocante e em breve será registrado.

O protagonista das duas instâncias operísticas nos esplêndidos cenários de Villa dei Mazer, em 16 de julho, e Villa dei Vescovi de Lovigliano di Torriglia (apresentado com uma contribuição da Fundação Caribaro), em 18 de julho, é o grande Bruno di Simone. O famosíssimo baixo-barítono já passou pelos palcos mais importantes do mundo, tanto em papéis dramáticos como em óperas cómicas onde se destaca a sua enorme capacidade de representação e é potenciada pela ironia e expressões faciais. Junto com De Simone, em um programa intitulado “L’Apoteosi del Buffo” e com música de Rossini e Cimarosa, I Solisti Veneti será dirigido por Giuliano Carella.

Maestro Carella é um maestro de ópera altamente aclamado com décadas de reconhecimento global, que fará o concerto de abertura do Festival de Veneto em 16 de maio entre as produções de “Tosca” na Canadian Opera em Toronto e “Il Trovatore” na New Israel Opera em Tel Aviv.

O concerto de 18 de julho na Villa dei Vescovi também marca a abertura de “I Solisti Veneti per il FAI”. O importante festival de viagens, agora em sua quarta edição, que continuará em agosto e setembro nos ativos mais importantes e maravilhosos da FAI em Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Piemonte.

O Festival de Veneto encerrará no dia 23 de setembro com uma homenagem anual ao Maestro Claudio Simone, fundador do I Solisti Veneti e a quem é dedicado o concurso internacional dedicado aos instrumentos de cordas. No palco do Auditório Pollini, em Pádua, a orquestra dirigida por Giuliano Carella tocará com os três vencedores absolutos num programa de elevado valor artístico e virtuosismo, este último garantindo também a afluência de jovens talentos de todo o mundo: o resultado da “extraordinária qualidade e importância dos músicos que venceram as edições anteriores”. Piran; Luca Giovannini, violoncelo; Paolo Grazia, oboé; Mario Hussein Solesti, violino Aquilani; Riccardo Martinelli, piano; Massimo Marselli, flauta; Nicola Piovanni, diretor; Bruno De Simone, baixo-barítono.