“Uma raça a ser estudada”, escorregar e congelar na Rai 1

cupom inesperado para Valéria Marini. um convidado viva a Vida Em Rai 1, uma showgirl voltando de seu aniversário, fixada no conceito de “longevidade”. De fato, Marini discutiu com Paola Perego, Nunzia Di Girolamo e Francesco Paolantoni E – claro – o maestro Alberto Matano. Nesta ocasião, porém, a dançarina deixou as palavras “Os sardos são uma raça a ser estudada”.

Então, depois de um grande embaraço, endireite o quadro: “Eu quis dizer que a Sardenha é uma área a ser estudada por sua longevidade e, de fato, a genética da Sardenha é estudada, mesmo na América”. Nascido em Roma, Marini é descendente de sardos. Para ela, “envelhecer é uma coisa que vem da cabeça”. Mas Matano teve o cuidado de consertar: “É uma área Onde eles estudam DNA (Um residente, suponhamos, ed.) “. Finalmente, a anfitriã tentou mudar de assunto perguntando ao hóspede que idade ele gostaria de viver, e ela não hesitou em responder:” 123, 150″.

Ainda falando sobre suas origens, Marnie voltou há algum tempo quando quis calar algumas vozes: “É algo falso Como aqueles com quem não sou pontual. Sou verdadeiramente um sardo, meus valores são estes: respeito pelos outros, vontade, não desistir até o fim, lealdade. Minha mãe é da Sardenha e tenho muitos parentes na Sardenha.”