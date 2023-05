história de amor entre Wild Lucarelli E Lorenzo Biagiarelli Continua em ritmo acelerado. E agora por oito anos. “Temos 15 anos de diferença, é muita coisa. Talvez quinze anos atrás eu também teria prestado atenção nisso, hoje presto atenção na essência – ela se preocupa em explicar – e estou convencida de que se Lorenzo tivesse me conhecido antes Eu nunca teria encontrado uma maneira de comprometer, eu era um pé no saco… Divorciado”. Mesmo as primeiras vezes não foram fáceis. Participe Corriere della SeraOs dois não negam as dificuldades pelas quais passaram. “As primeiras vezes não foram fáceis, e depois de um tempo ela não queria mais sair comigo”, admite o conhecido chef é sempre meio dia.

Leia também: Fabio Fazio, Selvagia Lucarelli: “Achei que ele estava morto. Mas em vez disso…”, a frase mais venenosa

Todas as idades erradas. “Tem que ser dito”, continua o colunista, e por anos a julgar Dançando com as estrelas – Eu tinha 40 anos e ele 25, muito pouco. Mas sim, eu estava claramente atolado em estereótipos. Sempre vi essas mulheres namorando homens mais jovens como uma tentativa desesperada de congelar a juventude deles, mas é uma grande mentira estar com um homem mais jovem Faz você se sentir mais velho. E ele sempre faz você pensar: quando ele tiver 70 anos, eu estarei com 85… Em suma, você sente que o tempo é um problema. Além disso, você tem que sentar muito na mesa de negociação.”

Leia também: Fabio Fazio, Selvagia Lucarelli: “Quem protege, por que sair”

Mas isso não é tudo, porque “sempre no primeiro ano, Nós discutimos ferozmente“Foram os três piores dias da nossa história”, explica Biagiarelli, antes de entrar em detalhes. Mas em pouco tempo tudo voltou ao normal e “na semana seguinte ele me disse: ‘Recomprei meus ingressos para Atenas’. Sua mão me tocou tanto”. E hoje eles estão mais próximos do que nunca.