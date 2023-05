Dia Mundial da Língua e Cultura Portuguesa dos Países de Língua Portuguesa 2023

Na sexta-feira, 5 de maio, e no sábado, 6 de maio, no Cinema Arsenale (Spazio Sammartino), por ocasião do Dia Mundial da Língua e Cultura Portuguesas dos Países Lusófonos 2023, em homenagem a Mário Cesarini de Vasconcelos (1923-2023) e programa de cinema Cão e Lobo (2022) na presença do realizador Claudia Varigão.

evento organizado Catedral Antero de Quintal (Institut Camões- Universidade de Pisa) É um grande Literatura Portuguesa e Língua Portuguesa Para os cursos de três anos e de mestrado do Departamento de Filologia, Letras e Linguística, por ocasião do Dia Internacional da Língua e Cultura Portuguesas dos Países de Língua Portuguesa.

Pintor, poeta, dramaturgo, animador, historiador do movimento surrealista em Portugal, experimentador e provocador, Cesarini tece um rico diálogo e transcendência com a sociedade e a literatura que o cerca (portuguesa e brasileira). Em particular, releia-o gay E a sagacidade e a personalidade de Fernando Pessoa enquadram-se nas práticas satíricas de alguns irreverentes e profanos surrealistas, desafiando as rígidas e opressivas leis do regime de António de Oliveira Salazar. Cesariny também propõe poemas em que cria uma linguagem nova e evocativa, manipulando as regras morfológicas e fonológicas da língua portuguesa.

5 de maio

No dia 5 de maio, a partir das 17h00, prevê uma intervenção Lorenzo Gianotticoordenador (com Stephen Sistani) do vídeo realizado com alunos portugueses dos cursos da Universidade de Pisa sobre a criação de um produto multimédia de baixo custo e que vai continuar a ser exibido. Esboços, leituras e trechos de entrevistas mostrarão alguns destaques da obra de Cesarini e da poesia lusófona contemporânea, atestando as atividades realizadas em torno da poesia portuguesa e brasileira nos últimos meses. O vídeo é legendado em italiano pelos alunos. Outros projetos criados para a ocasião pelos alunos da escola serão mostrados curso de português no Liceo Carducci em Pisa, e por participantes da oficina de escrita criativa da universidade.

entrevista realizada por André Bianchini para o prof. Fernando Cabral Martins (Universidade Nova de Lisboa) explicará brevemente o papel de Pisa na difusão do surrealismo português em Itália, começando por Pisa e da antologia que editei Antonio TabucciE palavra proibida.

Ao final, terá início o momento de brincadeira e diversão: entra comida, bebida, sabores, aromas do mundo lusófono e música brasileira ao vivo pelo quarteto. Sara AmorimE salvador cassano, Luca Mariotti E Bergorgio Peras.

6 de maio

O primeiro filme será exibido no sábado, 6 de maio, às 18h00. Cão e Lobo (2022) do diretor Claudia Varigãovencedor do prêmio de melhor diretor no Giornate degli Autori 2022. O diretor que falará com Clélia BettiniprogramadorLUSO – mostra itinerante do novo cinema portuguêsE autora de traduções italianas desta história de amadurecimento, ambientada nos Açores, que aborda o problema da identidade de género e dos estereótipos.

Todas as atividades foram realizadas dentro Catedral Antero de Quintal (Camões, IP/Pisa) e os deuses Projetos especiais para o ensino por professores pela Universidade de Pisa (Monica Lopetti, Valéria Tocco, Regina Pereira E Ana Luísa de Souza) , Em cooperação com Andrea Bianchini, Elena Mannato, Matteo Millorelli e Sophia Morabito.