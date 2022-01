Instagram, quem é a celebridade mais bem paga do mundo? Aqui está o ranking atualizado

O mundo das mídias sociais hoje é uma enorme fonte de renda para os VIPs. Aqui estão os salários mais altos do mundo

Uma profissão que nasceu discretamente há alguns anos, que hoje representa o “sonho” de milhões de jovens e uma referência para o que importa para o mundo do trabalho. Instagram Em particular, VIPs e celebridades são permitidos ganhar muito dinheiro, Enriquecendo um grande patrimônio em si.

Você já imaginou Qual é a celebridade mais bem paga do mundo? Para obter uma resposta certa, o agendador Hopper HQ montou um ranking com as “enquetes” do Instagram, com resultados chocantes tanto para os nomes quanto para os ganhos deste último.

Ganhos no Instagram, CR7 domina. arranjo completo

Como Hopper HQ explica com seu ranking atualizado, é Cristiano Ronaldo As celebridades mais bem pagas do mundo no Instagram. Cada post patrocinado custa 1,6 milhões de dólares, valores que permitiram ao fenómeno português saltar para o primeiro lugar (alcançou o terceiro lugar no ano passado). Ele segue Dwayne The Rock Johnson, cujos posts patrocinados valem US$ 1,52 milhão cada. A estrela pop fecha o pódio Ariana Grande, Com US$ 1,51 milhão por postagem. Uma importante fonte de renda, especialmente considerando o período infeliz que o mundo do entretenimento e do show business está passando.

Estamos falando de números que não param de crescer em geral. De acordo com as previsões, eles vão se matricular no próximo ano Maiores lucros. Ele aumentará gradualmente, para um fenômeno cada vez mais popular. E não se pode excluir que em um futuro não muito distante, outras plataformas sociais também possam se tornar uma importante fonte de renda.