La Sposa apresenta 23 de janeiro, episódio dois e três

A Noiva de Rai Stories com Serena Rossi. A trama se passa na Itália dos anos 1960 e a protagonista, Maria, é interpretada por Serena Rossi. O segundo episódio será transmitido no domingo, 23 de janeiro.

Aqui está o que sabemos sobre os episódios três e quatro, apresentados no episódio dois de The Bride. Vamos descobrir sobre as prévias dos romances da Rai com Serena Rossi.

A noiva comenta o terceiro episódio

Os desenvolvimentos que você fez o terceiro episódio De la Sposa, a história de Ray com Serena Rossi, ao vivo domingo, 23 de janeiro de 2022 Horário nobre, no Rai 1, às 21h25. Será descoberto que o corpo encontrado é Georgia, a primeira esposa de Italo que os moradores acreditam ser o assassino. Mas uma autópsia liberta o homem da infame acusação. Essa descoberta destrói a vaga esperança de poder abraçá-lo novamente, da qual Italo não desistiu todo esse tempo. Tudo isso o leva a um gesto extremo.

Maria intervém a tempo de fazê-lo mudar de ideia, obrigando-o a enfrentar a perda de uma vez por todas. Durante o funeral, Italo descobre que seu tio Vittorio traiu a esposa de sua falecida esposa. Ela o atacou e depois saiu da fazenda. Maria é forçada a administrar a casa sozinha. Há muitos obstáculos que ele deve enfrentar, mas ele prova que pode. Em vez disso, melhora as condições para os trabalhadores. Lentamente, um sentimento começa entre ela e Italo. No entanto, a jovem recebe uma notícia chocante. Portanto, ela é forçada a retornar à sua terra natal na Calábria.

A noiva revê o quarto episódio

Os desenvolvimentos que você fez Episódio quatro De la Sposa, a história de Ray com Serena Rossi, ao vivo domingo, 23 de janeiro de 2022 Horário nobre, no Rai 1, às 21h25. Antes de voltar para casa, Ítalo sugere que Maria acabe com o casamento falso. Ele pretende livrá-lo de todas as obrigações. Ela está muito chateada com suas palavras. Ele corre para casa para ajudar seu irmão gravemente doente, mas uma surpresa aparece aqui.

Ela se reencontra com Antonio, seu antigo amor que nunca foi esquecido, que partiu para a Bélgica em busca de fortuna. Foi ele quem salvou a vida de seu irmão. Ele se tornou um homem de sucesso e também queria envolver o jovem Giuseppe em seus projetos. Ele também admite a ela que nunca a esqueceu.

No entanto, na Calábria, Maria não consegue parar de pensar em Italo, Vittorio e Paolino. A vida na fazenda a sequestrou agora. De repente, aqui está outra surpresa. Italo viajou para a Calábria para pedir que ela voltasse com ele. Ele tomou consciência de seus sentimentos por ela. Os dois confessam que estão apaixonados, mas no fundo algo está mudando. Surgiram combates que deixaram Vittorio doente, com sindicatos protestando contra a exploração das mulheres na fiação.

