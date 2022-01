Copa da África 2021 – Nigéria está transbordando, Ola Aina está se debatendo, Salah é indispensável para seu Egito: O Diário do Sétimo Dia

1) Muita Nigéria, linda mesmo sem Osimene, para o Sudão

Grande parte da Nigéria diante de um Sudão supercomplacente. A corrida foi dominada em todas as frentes e alvos por Chukwueze, Awoniyi e Simon. Como resultado, olhando os valores em campo, poderia ter assumido dimensões lipídicas maiores. As Super Águias podem contar com o técnico interino Augustin Iguafuen (que está a preparar da melhor forma o futuro líder português José Peseiro, que assumirá o serviço imediatamente após o Campeonato de África para garantir a qualificação para o Mundial do Qatar). Peões de alto nível.

Nigéria e Sudão 3-1: um resumo claro

Não há fenômeno na equipe, “saqueada pelo” craque Victor Osimhen”, mas o nível técnico geral do excelente perfil, capaz de fazer a diferença em todas as partidas do grande campeonato continental. As oitavas-de-final transcorreram em grande parte despreocupadas – desde o primeiro lugar da classe até 90 minutos do final do Grupo D – e uma trajetória aparentemente suave em direção às fases finais do torneio.

2) No entanto, Ola Aina pode ser reconsiderado…

Criado pelo Torino Ola Aina, um pequeno lugar no desempenho superlativo das Super Águias é simplesmente perfeito na partida contra o Egito, que certamente é uma distração contra o humilde Sudão. Foi ele quem provocou o pênalti do adversário marcado com a ajuda do VAR, que penalizou um chute forte e contido do ex-Chelsea e Fulham (devidamente reservado) contra o Karsham. Um loop altamente evitável, com uma pontuação de 3-0 com controle total do jogo. Precisamos de mais continuidade de desempenho.

3) Salah abre e aponta o caminho para o Egito

Um remate de canhoto – aos 69 minutos do jogo contra a Guiné-Bissau – é o toque decisivo que o Egipto tem tentado estabelecer na Taça de África e que, no entanto, para os faraós, tem dificuldade em arrancar.

É indispensável para os faraós, que até aquele momento não haviam marcado nenhum gol desde o início da competição e que, no caso da partida contra o Licaoni, colidiram com três postes: um com Salah, os outros dois com Mustafa Mohamed e Zizou (o último em 1-0). Há muita coisa que ainda não funciona, e a obra-prima do goleiro cinicamente descartado no Mama Balde, na Guiné-Bissau, é a prova mais clara disso. Mas, entretanto, Queiroz tem estes três pontos de ouro…

