Destinos low cost em Itália, Espanha e Portugal — Idealista/notícias

Que lugares visitar para férias econômicas em setembro?? Enquanto para a maioria das pessoas as últimas semanas de verão correspondem à retoma das atividades diárias normais, para outras o mês de setembro marca a chegada de umas merecidas férias. É uma opção que parece cada vez mais popular, principalmente entre quem quer evitar as multidões e o caos típico de agosto, para um momento de descanso em belos locais menos assediados por turistas. Mas para onde você vai?

Felizmente, em Itália Certamente não faltam lugares para viver um setembro emocionante, sejam destinos costeiros ou de montanha. Isto é o que acontece em muitos outros países europeus, por exemplo Espanha E PortugalSão dois dos destinos favoritos para férias no início do outono. Aqui estão algumas sugestões úteis

Férias na Itália: destinos e dicas para gastar menos

Certamente não é segredo: para férias emocionantes e acessíveis em setembro, você não precisa ir muito longe. escolha um Destino italiano Significa poder chegar lá por meios relativamente baratos – quer decida escolher um carro ou transportes públicos, como o comboio – e beneficiar de preços bastante baixos. Com o fim da alta temporada, muitos resorts costeiros e de montanha oferecem preços muito reduzidos, sem abrir mão da alta qualidade e hospitalidade típica do setor turístico italiano. Mas para onde você vai?

Destinos costeiros italianos em setembro

Setembro é o mês perfeito para aproveitar ao máximo beira-mar. As temperaturas ainda são bastante elevadas, por isso não terá que desistir de nadar e tomar sol, tudo sem o stress de ter que visitar praias movimentadas e barulhentas. Por outro lado, este mês é dedicado às viagens relaxantes, aquelas que você fará contemplando a natureza, longe do caos do dia a dia.

Claro que começa a partir cenoura Que, pela sua localização geográfica, ainda pode beneficiar do clima de verão até finais de outubro. em SardenhaPor exemplo, os principais destinos – da Costa Smeralda a Alghero, de Santa Teresa di Gallura a Villasimius – também oferecem alojamento de 360 ​​graus e serviços de entretenimento para turistas em setembro, tudo a preços mais baixos em comparação com a época alta. Há também pérolas que vale a pena redescobrir, como a Baía de Stintino, que costuma ser difícil de desfrutar em meados de agosto.

Setembro de relaxamento e cultura, se você quiser SicíliaCom as suas belas cidades – de Catânia a Taormina, de Siracusa a Palermo, de Cefalù a Favignana – e os seus sítios arqueológicos. Entre banhos de mar e tardes de banhos de sol, não podem faltar visitas a locais mágicos como o Vale dos Templos, Mozia e Segesta, bem como as inevitáveis ​​excursões ao Etna.

Não só as ilhas, mas toda a Itália tem locais costeiros ideais para redescobrir em setembro. Começando de Ligúria E de Toscana, com a beleza de Cinque Terre e da ilha de Elba, ou a Riviera Romena para quem quer férias repletas de diversão e entretenimento. Um maravilhoso relaxamento para quem escolhe as costas veneziana e friulana, de Lignano Sabbiadoro a Jesolo, aproveitando também este período para saborear comida e vinho no auge da colheita. Sem esquecer Puglia, Salento, Campânia, Costa Amalfitana e muito mais.

Destinos de montanha italianos em setembro

Setembro é perfeito para redescobrir a beleza Resort de montanha Italiano também para aproveitar o clima refrescante longe do calor da cidade. Durante este período específico, há muitas atividades que podem ser realizadas: Viagens Ao BTT, da escalada às visitas guiadas na natureza, sem esquecerComida e vinho. Setembro na serra é considerado um mês particularmente animado, entre a apanha das primeiras uvas e dos cogumelos e a apanha das avelãs e do campo, bem como a degustação dos melhores queijos frescos no final da época das pastagens de montanha.

Em termos de destinos, você não terá muitas opções de escolha: tudo com preços reduzidos até a metade em relação a agosto. Da redescoberta Vale de Aosta E seus castelos são tão inevitáveis Trentino, desde a estadia nas Dolomitas até a redescoberta dos Pré-Alpes Orobie, até a redescoberta das antigas tradições dos povos das montanhas. Mas também uma viagem aos Apeninos, para apreciar as belezas naturais da regiãoAbruzos E o parque nacional, além de muitos outros destinos.

Outras ideias para férias na Itália

Não só o mar e as montanhas: o país é tão rico em beleza que você não tem escolha, para dizer o mínimo, quando se trata de organizar férias em setembro. Começando de Cidade da arte: Além da Roma clássica, Florença e Veneza, é bom redescobrir pérolas como Verona, Vicenza, Pisa, Assis, Siena, Bolonha, Ravenna, Nápoles, Caserta, Palermo, Lecce e muitas outras.

Você também gasta menos ao se hospedar nos Grandes Lagos do Norte, como acontece em sua totalidade Costa de Garda Ou novamente para o Lago Maggiore. Férias de custo ultrabaixo Escolha as pérolas de uma pequena província italiana, talvez beneficiada por uma quinta, das colinas da Toscana ao Piemonte, do interior da Sicília ao… Silas Na Calábria.

Férias em Espanha e Portugal: destinos e dicas para gastar menos

Para quem não quer abrir mão de um Férias no exterior Mesmo em setembro, existem definitivamente dois dos destinos mais populares Espanha E Portugal. Entre destinos costeiros e uma cultura verdadeiramente fascinante, o clima fresco do verão certamente não fará você perder as férias mais clássicas de agosto. E com os muitos voos de baixo custo, chegar a esses países é muito barato. Mas para onde você vai?

Dicas para visitar a Espanha

Entre belezas naturais, arte, cultura e tradições antigas, Espanha é um país que nunca trai as expectativas. Principalmente dos turistas italianos que desembarcaram Península IbéricaEles se encontram em um contexto novo e dinâmico, mas ao mesmo tempo incrivelmente familiar.

A viagem pode começar em setembro com a descoberta das belas cidades espanholas, começando pela parada imperdível Barcelona , ficar fascinado pela arquitetura de Gaudí, mas também pela cultura da Catalunha. Uma parada igualmente obrigatória é uma parada Madri A capital: uma visita deslumbrante entre o Palácio Real e o Museu do Prado, do Parque do Retiro à Casa de Campo e muitos outros destinos. Uma cidade dinâmica e moderna, que ganha vida dia e noite, entre artistas de rua e multiculturalismo. Mas não devemos esquecer Valência, Sevilha, Granada, Toledo, Saragoça, Córdova, PamplonaAlicante e muitos outros: é impossível não se apaixonar pela Espanha.

Para quem quer desfrutar de momentos de relaxamento à beira-mar, pode escolher a praia dourada de Torremolinos, Marbella, a já citada Costa del Sol e Alicante, mas também ilhas como Lanzarote, Formentera, Ibiza e Palma de Maiorca .

Dicas para visitar Portugal

Aprecie a beleza do oceano sem se afastar muito da Itália: para umas férias em setembro, você certamente não pode esquecer Portugalentre saudade E Fado. Um destino relativamente barato em comparação com outros países europeus, rico em história, cultura e recantos naturais verdadeiramente pitorescos.

Partimos das cidades mais famosas – como a capital Lisboa Porto, Madeira, Faro, Lagos – depois redescubra toda a beleza à beira-mar. Por exemplo, em setembroAlgarveUm paraíso único no mundo, com 150 km de costa sobranceira ao Oceano Atlântico, entre o encanto das antigas rochas esculpidas pela água e pelo vento, e as suas casas brancas. Se estiver em Lisboa, a apenas 50 quilómetros da capital encontrará a famosa Praia de Santa Cruz, outro paraíso muito visitado pelos surfistas.

Ideias para gastar um pouco na Itália ou no exterior

Depois de escolhido o destino, seja na Itália ou no exterior, para gastar pouco é preciso cuidar da organização e dos custos da viagem. E basta seguir algumas dicas fáceis para reduzir pela metade o custo das férias de setembro.

Reserve com antecedência Férias, aproveitando os preços confortáveis ​​reservados para épocas média e baixa;

Férias, aproveitando os preços confortáveis ​​reservados para épocas média e baixa; Prefiro transporte público e, para viagens aéreas, uso transporte público Companhias aéreas de baixo custo . Se as suas férias forem curtas, leve apenas bagagem de mão, para evitar pagar taxas extras;

. Se as suas férias forem curtas, leve apenas bagagem de mão, para evitar pagar taxas extras; Não fique em um hotel, vá em frente Casas de fazenda , Alojamento e pequeno-almoço Abrigos ou pousadas familiares: Terão um dos itens de maior gasto de toda a viagem;

, Abrigos ou pousadas familiares: Terão um dos itens de maior gasto de toda a viagem; fique a vontade pequenos produtores locais Comprar bebidas e alimentos em vez de distribuí-los em grande escala. Você poderá se beneficiar de alimentos mais saudáveis ​​e saborosos, gastando muito pouco dinheiro;

Comprar bebidas e alimentos em vez de distribuí-los em grande escala. Você poderá se beneficiar de alimentos mais saudáveis ​​e saborosos, gastando muito pouco dinheiro; Organize-se com Almoços embalados Ou aproveitar a comida de rua quando visitar as cidades, reduzindo assim os gastos com restauração;

Ou aproveitar a comida de rua quando visitar as cidades, reduzindo assim os gastos com restauração; Adquirir Passes turísticos Para viagens em transporte público, além de cartões anuais de museus que permitem a entrada nas principais estruturas artísticas mediante pagamento único.

Feriados em setembro: as dúvidas mais comuns

Mesmo em setembro, nunca é fácil organizar férias, principalmente se for preciso prestar muita atenção à carteira. Mas quais são as dúvidas mais comuns que os viajantes têm?

Onde é mais barato ir de férias em setembro?

Para férias econômicas em setembro, a primeira dica é ir em frente Escolha destinos italianosIsto visa reduzir o impacto das despesas de reserva e viagem. Neste período, o sul e as ilhas continuaram a ser muito populares, do Salento à Costa Esmeralda, das quentes praias da Calábria às montanhas do Trentino.

Se decidir viajar para o estrangeiro, um dos destinos mais baratos é definitivamente Portugal, seguido pela vizinha Espanha. No primeiro caso, será possível beneficiar de um custo médio dos produtos e serviços muito inferior ao de Itália. No segundo caso, você pode estar imerso em eventos, arte, cultura e belezas naturais, tudo com um custo baixíssimo.

Onde passar as férias em setembro à beira-mar?

Como mencionado anteriormente, há muitas estâncias balneares para visitar em Setembro: desde as areias frescas de Friuli e Veneto, passando por Movida na Riviera Romagna, mas também Ligúria e Toscana com Cinque Terre, a ilha de Elba e a costa de Marche, o Costas do Tirreno, bem como Puglia e Calábria. Obviamente, nem todos os destinos podem ser perdidos Sicília E Sardenhapara ser redescoberto com a calma típica de setembro.

Onde passar as férias em setembro nas montanhas?

Também neste caso, como já vimos, os destinos mais procurados para férias em Setembro são Val d’Aosta com os seus picos e castelos, os Alpes Europeus e o Prialp, a beleza intocada do Trentino e das Dolomitas, mas também tudo na região. O Arco dos Apeninos, com muitos lugares a redescobrir em Parque Nacional de Abruzos.

Onde passar três dias de férias na Itália?

Para uma pausa realmente rápida em setembro e, portanto, não mais do que um fim de semana, os destinos mais adequados na Itália são Cidade da arte. Roma, Florença, Veneza, Bolonha, Gênova, Verona, L’Aquila, Nápoles, Caserta, Lecce, Bari, Reggio Calabria, Catânia, Palermo, Cagliari: você terá muitas opções. Mas você também pode escolher locais regionais imersos em belezas naturais, como uma fazenda entre as colinas da Toscana, o Langhe e as cabanas de montanha do Trentino, e assim as costas do Lago de Garda, os planaltos de Abruzzo, as praias de Marche e o interior da Sicília. , o Costa Amalfitana E muitos mais, na verdade.