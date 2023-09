Amici 23, filho de cantor conhecido entre os estudantes: quem é ele (rumor)

Faltam apenas duas semanas e a corrida terá início oficial no dia 24 de setembro Um remake de Amici, seu vigésimo terceiro. Obviamente o encontraremos novamente na entrega Maria de Felipe. Entre os fãs do programa, muitos se perguntam quem serão eles? futuros alunos Quem fará parte escolaSabendo que nenhuma evidência foi vazada ainda. Pelo menos até agora, é isso. como o primeiro episódio, o nome de um potencial favorito no show de talentos começa a circular. Isto é o filho Também um famoso cantor italiano Neto Para um artista não menos importante que o panorama musical: Giovanni Antonacci.

Giovanni Antonacci em Amici: indiscrição

A MondoTV24 publicou a notícia, informando que o segundo filho de Biagio Antonacci e Mariana Morandi Será um dos Alunos Amici 23. Giovanni é um verdadeiro filho da arte, pois além de ser a voz de Iris como seu pai, seu avô é Gianni Morandi. Como se sabe, aliás, a filha de Gianni, Mariana, e Biagio Antonacci estiveram juntos durante nove anos, de 1993 a 2002.

Do relacionamento deles, eles tiveram dois filhos. Paulo e João. Não só isso, mas também o primogênito do ex-casal, urina, está envolvido com música. Na verdade, ele é famoso Compositor E muito Êxitos musicais Muita música italiana traz a sua assinatura: desde “Mel” do Fidesz até “Sesso Ocasião” de Tanani e até “Bellissima” de Annalisa.

Esta não é a primeira vez que este nome é usado Giovanni Antonacci é comparado amigos. Na verdade, há cerca de dois anos, o nome do jovem foi listado entre os possíveis nomes estudantes para a escola. Isso porque o jovem de 22 anos já tem uma carreira consolidada Rapper. Com efeito, em 2021, falou em entrevista à revista Cosmopolitan sobre a possibilidade de participar no concurso de talentos Canale 5, fazendo uma comparação com… Fator X: “Acho que Ameche é mais educado. É mais longo, tem aulas, é uma escola de verdade. Serei daqueles que sentam no fundo do banco, que fazem barulho, mas que também são obedientes.”

De qualquer forma, é preciso lembrar que esta informação deve ser tomada com uma pitada de sal, já que não existia Confirma A este respeito, o interessado ainda não se pronunciou. Teremos apenas que esperar até domingo, dia 24, para saber se realmente o veremos Giovanni Antonacci Entre escritórios amigos Acima de tudo, para aprender coisas novas Temporada Do show de talentos.