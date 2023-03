“Attack on Titan, Spy x Family e Demon Slayer Lead ganham prêmio de anime”

O Crunchyroll Anime Awards 2023 foi anunciado, com Attack on Titan, Demon Slayer e Spy x Family liderando em termos de número de vitórias nas várias categorias. Embora nenhum dos três animes tenha vencido o Anime do Ano, juntos eles ganharam dezoito prêmios de um total de vinte e nove categorias. Esse enorme sucesso reflete a popularidade que essas séries têm desfrutado não apenas no anime, mas também nas vendas do mangá e na recepção do público.

O Crunchyroll Anime Awards 2023 aconteceu em 4 de março e algumas das séries de anime e mangá mais populares do mundo foram lançadas com grande força. Attack on Titan Final Season Part 2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc e Spy x Family levaram cada um para casa seis prêmios. Não é fácil alcançar essa conquista e a competição foi acirrada com muitas séries populares disputando cada uma dessas categorias, entre outras. No entanto, dado o seu sucesso nos últimos anos, a verdadeira surpresa é Spy x Family, já que a sua estreia anime só aconteceu no ano passado.

A temporada final de Attack on Titan, Parte 2 ganhou Melhor Sequência de Abertura e Melhor Abertura de Anime para “The Rumbling”, Melhor Trilha Sonora para Composições de Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano, Melhor Personagem Principal para Eren Jeager, Melhor Drama e Melhor Performance de VA em Japonês para Yuki Kaji O dublador de Erin. Nesse sentido, os pontos fortes de Attack on Titan estão em sua música, protagonista e capacidade de entreter os fãs com sua história cada vez mais intensa. Demon Slayer ganhou Melhor Design de Personagem, Melhor Animação, Melhor Diretor, Melhor Ação, Melhor Fantasia e Melhor Performance VA em Língua Espanhola, com a versão Gyotaro interpretada por Alejandro Orozco. Muitas das vitórias de Demon Slayer vêm de seu design gráfico e artístico, apresentando um vilão notável e uma história cheia de ação.

Em contraste, os poderes de Spy x Family são de natureza diferente. A série com temática familiar ganhou prêmios de Melhor Nova Série, Melhor Série Final para “Comédia”, Melhor Personagem Coadjuvante, “Personagem a ser Protegida a Todo Custo”, Melhor Comédia e Melhor Performance de VA em Português pelo trabalho de Nina Carvalho como Anja Forge. Anya se destacou entre todos os personagens ao ganhar meu prêmio pessoal. Esses prêmios destacam a abordagem cômica de Spy x Family e a cativante dinâmica familiar. Embora elementos de espionagem e ação estejam presentes, esses aspectos não são o foco principal da série. Não é surpresa que esta série tenha se mantido na vanguarda da cena do anime, dada a velocidade com que ganhou popularidade entre os fãs. Spy x Family foi um sucesso instantâneo após sua estreia no anime, especialmente considerando que é a mais nova série de mangá entre esses três principais concorrentes. Spy x Family também é a única série em andamento dentro deste trio.

O Crunchyroll Anime Awards 2023 deu a muitas séries de anime a chance de brilhar, mas essas três séries realmente consolidaram seu status de sucessos globais. Essas séries também diferem entre si em história, tom e intensidade, oferecendo uma grande variedade de opções para os fãs de anime que procuram sua próxima maratona. Este show oferece uma visão interessante da riqueza de escolhas no meio de anime. Apesar de sua fama mundial, cada série é altamente distinta e pode ser facilmente distinguida de suas contrapartes premiadas. Attack on Titan, Demon Slayer e Spy x Family foram sucessos sólidos este ano e provavelmente continuarão a ser populares no futuro próximo.