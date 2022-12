Antes de você, 10 era apenas um número e o futebol era apenas um esporte

O mundo do futebol homenageia Pelé após anunciar sua morte. O herói brasileiro foi homenageado com cartas do mundo todo: o que Neymar havia guardado para ele era assustador.

lá morte de Pelé Deixou um grande vazio no mundo do futebol. Está de partida mais um grande campeão deste esporte, capaz de revolucionar o esporte com sua classe, dinamismo e simplicidade. Brasileiro Diego Armando Maradona Eles definiram duas eras das quais nos lembraremos para sempre. O’Rey morreu de câncer de cólon E imediatamente depois de anunciar sua partida Da família, uma enxurrada de mensagens chegou à rede de todo o mundo. Todos os jogadores, e acima de tudo os melhores jogadores do futebol moderno, queriam prestar homenagem a Pelé. De Messi a Cristiano RonaldoPassando através Mourinho e Mbappémuitos não se pouparam de textos muito longos e ao mesmo tempo cheios de nitidez.

“Em 2005, recebi um prêmio da BBC direto das mãos do rei, e continua sendo um dos meus momentos de maior orgulho até hoje.” – escreve Special One com post – Fiquei muito feliz em tê-lo em Manchester, pois tivemos uma ótima conversa e nos divertimos muito, ainda mais em um evento da Hublot onde rimos muito. Descanse em paz Rei Pelé e pense em seus entes queridos. Eu estou tão triste”. algumas palavras em vez disso Lionel Messi Quem postou uma foto com o brasileiro acompanhada de uma simples legenda: “Descanse em paz”. Em vez disso, o que ele escreveu é assustador Neymar…

Todos consideram o brasileiro um símbolo da Seleção Verde Dourada. Ele ainda não conseguiu vencer a Copa do Mundo e o azar na Copa do Mundo o persegue. Ainda no Catar, ele foi atingido no pé e a eliminação contra a Croácia foi mais um capítulo triste para o craque do Paris Saint-Germain. No entanto, a morte de Pelé foi um duro golpe Por um país inteiro e o próprio Neymar quis lembrar a todos o que seu personagem representa para o povo carioca. Antes de Pelé, 10 era apenas um número – Neymar escreveu no Instagram – HOu leia essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas esta bela frase está incompleta. Eu diria que o futebol antes de Pelé era apenas um esporte”.

Neymar dá todo o crédito a Uri. Ele o considera o pioneiro desse esporte, aquele que conseguiu iluminar uma camisa de futebol. Pelé mudou tudo, transformando o futebol em arte e entretenimento – ele adiciona – Deu voz aos pobres, negros, e acima de tudo: deu uma visão para o Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao rei! Ele se foi, mas sua magia permanecerá. Pelé Khaled.

Palavras emocionais e muito tocantes também Cristiano Ronaldo. Ele e Messi eram considerados Maradona e Pelé na época. O português escreveu um post bem longo no Instagram e em suas palavras profundo respeito: As minhas mais sentidas condolências a todo o Brasil, em especial à família do Sr. Edson Arantes do Nascimento – Escreve – Adeus simples Ao eterno rei Pelé Nunca será suficiente expressar a dor que atualmente envolve todo o mundo do futebol.

Cristiano Ronaldo toma-o como exemplo A seguir, de onde lições contínuas podem ser tiradas. Uma inspiração para milhões, uma referência para ontem, hoje e sempre. O carinho que você sempre me demonstrou foi retribuído Cada momento partilhado, mesmo à distância. Ele nunca será esquecido e estará para sempre no coração de todos os fãs de futebol. Descanse em paz Rei Pelé.”

Entre os muitos grandes jogadores do mundo também Kylian Mbappé Ele queria reservar um emprego para Pelé após sua morte. Uma mensagem profunda, mas simples. Uma frase que ainda engloba o pensamento de grande parte do mundo: “O Rei do Futebol se foi, mas seu legado nunca será esquecido. RIP RE.” Além disso Fábio CannavaroBallon d’Or 2006 Depois da vitória da Itália na Copa do Mundo, ele quis homenagear Pelé com uma posição: “Descanse em paz, Ray Pele.” Todos esses heróis também se juntaram Robert Lewandowski: “Descanse em paz, herói. O céu tem uma nova estrela e o futebol mundial perdeu um herói.”