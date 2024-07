Ranucci está pronto para insultar Ray pelo relatório. golpear

Siegfried Ranuccicoautor e apresentador RelatóriosIsto foi revelado por um programa de condenação transmitido no canal Rai 3 Ele não participará da apresentação de tabelas de opinião Agendado para a próxima sexta-feira, 19 de julho de 2024, em Nápoles. Segundo o interessado, o programa que lidera é digno de “Mais respeitoRanucci anunciou isso durante a apresentação pública de seu volume a escolha Na 23ª sessão do evento cultural O livro do possível. Vamos descobrir juntos o que ele disse durante o encontro com seus fãs.









Não há tabelas de raios para Sigfredo Ranucci: o que aconteceu

Sigfredo Ranucci disse ao público presente no encontro organizado para divulgar seu livro que não tinha intenção de participar da apresentação de mesas de opinião, ainda que preferisse não revelar nada sobre os reais motivos: “Não estou falando de Ray, gostaria de evitar ações disciplinares. Posso dizer que pela primeira vez em 30 anos não irei exibir horáriosEstas são as palavras de um anfitrião RelatóriosEle também expressou sua posição sobre a decisão dos líderes de mudar seu programa: “Acredito que este relatório, um recurso interno, foi isso Ele ganhou o prêmio de melhor transmissão de informaçãoque melhor personifica o serviço público, Você definitivamente merece mais respeito“.

Então a atenção se voltou para Liberdade de informaçãoTambém fiquei sabendo que as investigações Relatórios Ela foi frequentemente criticada: “Na Itália sempre me senti livre, mesmo nestes anos. Precisamos de chegar a acordo sobre quanta energia será necessária para defender esta liberdade de imprensa, para a tornar mais publicável, e sobre quanta energia ainda será necessária para defendê-la e o direito dos cidadãos à informação.“. Graças à paixão do seu público, que demonstrou durante as diferentes etapas da sua digressão para apresentar o volume, ele continua a lutar para poder informar os telespectadores da melhor forma possível: “O carinho das pessoas que encontrei nesses dias não tem preço. Esta digressão fez-me aceitar as escolhas que fiz nos últimos anos no interesse do público como único editor do repertório, sem ter padrinhos políticos, nem poderes poderosos, permanecendo sempre eu mesmo. Registro ComercialEAcredito que a independência é um estado da alma“.