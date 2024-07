Sorteios noturnos para Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto no sábado, 13 de julho de 2024

paraEquipe editorial da Agipronews

Aqui estão os números vencedores e as probabilidades para Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (com Numero Oro e Doppio Oro) para hoje, sábado, 13 de julho de 2024.

Abaixo estão os números vencedores para todas as rodas bastantefrequente e tardio, e Ícone pequeno hoje, Sábado, 13 de julho:

Barry 16 18 30 06 10

Cagliari 40 54 44 72 14

Florença 45 44 76 83 77

Gênova 74 81 09 54 26

Milão 09 19 08 73 34

Nápoles 82 62 88 19 39

Palermo 84 89 90 03 46

Roma 72 80 62 81 21

Turim 43 64 76 32 89

Veneza 25 77 87 24 84

Nacional 32 10 79 48 12

O sexto recai sobre Barry e o novo Líder dos atrasados São 75 sobre o Napoli, com 101 ausências. As cinco primeiras posições completam-se com 77, à frente de Cagliari, com 96, 39, à frente de Florença, com 94, 43, à frente de Turim, com 88, e 19, à frente de Roma, com 86.

entre Coleções digitaisDestacam-se o Tierno em forma sobre o Gênova (9-54-81), o Tierno em dez sobre o Bari (10-16-18) e o Tierno em ritmo sobre o Cagliari (14-44-54), ambos gêmeos em Florença (44-77).