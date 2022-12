Terra Amara, episódio de hoje, 30 de dezembro de 2022

Além disso Hoje, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, às 14h10 Topo canal 5 novo episódio de tempo terra (Bir Zamanlar Shukurova título original), a série turca que a grande rede Mediaset decidiu transmitir nos meses de verão, aguardando o retorno de sua programação diurna no outono. Terra Amara foi transmitido na Turquia de 2018 a 2022 quadriciclospara um total 423 episódios.



A série conta uma história Zuleiha (Hilal Altenbelik), que foge de Istambul por causa de seu amor para se casar em Adana. A protagonista vive perdas, alegrias e altos e baixos.A história se estende às pessoas que ela conhece ao longo de sua vida, principalmente a família Yemen, ricos proprietários de terras.

Tera Amara, apresentando o episódio de 30 de dezembro de 2022

Atenção: Até 5 de janeiro, a novela continua no ar até às 15h40

demir (Murat Unalmış) e Yilmaz (Uğur Güneş) Termine temporariamente as hostilidades para levá-la ao pronto-socorro Joltun (Celine Genk), que se machucou. Hunker (Vahide Perçin) e me conta Kerim Alışık concorda em encontrar uma maneira de acabar com o ódio entre seus filhos e evitar mais derramamento de sangue.

Yilmaz pede esclarecimentos com mojgan (Melike İpek Yalova) Isso não aconteceu. E a mulher, prestes a seguir em frente, desiste de sua intenção ao perceber que é por causa das fofocas que acontecem ao seu redor. Hunkar e Demir, determinados a recuperar a vila discurso (Sibel Taşçıoğlu) é vendida para Yilmaz, e eles convocam Sermin, que age com desdém.

Assim, é revelado que Hunkar não tem as fotos com as quais Sermin estava chantageando. E enquanto javor (Bulent Polat) espera que Demir, como compensação pelo ferimento de Gülten, lhe dê um pedaço de terra, Cengaver (Kazem Yasar) estende o confisco de seus bens por uma semana. Fekili e Henker convencem Yilmaz e Demir a se encontrarem para resolver suas disputas pacificamente; Em jogo está a villa, que Yilmaz deseja devolver gratuitamente a Demir, com uma condição.

