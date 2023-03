“Existe uma relação muito forte com Antonino Spinalbes”

Genebra Lamborghini Foi um dos heróis da última edição do Gf VIP 7.

Sobre a experiência em casa desde a infância, a menina disse à revista semanal com o coração aberto Sorrisos e canções de TVnas bancas hoje.

Genebra Ele contou como recebeu do maestro a proposta para entrar no reality show, Alfonso Signorini:

Afonso Ele me ligou e me perguntou assim, à queima-roupa. Eu fantasiei em fazer um reality show e definitivamente iria pegá-lo sesta. Portanto, a aprovação foi imediatamente convincente, mesmo que fosse um salto de fé para mim.

Genebra Em seguida, revele o melhor momento em casa:

Definitivamente meu aniversário. Porque eles me deram uma grande festa e eu tive a sensação de que éramos um grupo muito bom.

E pior:

Escusado será dizer o momento da exclusão mas, mais do que isso, diria as fases anteriores em que já não me sentia compreendido pelos meus companheiros. Mas quero ressaltar que os melhores momentos foram de longe os mais.