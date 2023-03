A mãe de Leonardo era uma escrava circassiana?

O famoso auto-retrato de Leonardo da Vinci, mantido na Academia Albertina em Turim

Um documento descoberto nos Arquivos do Estado Florentino revela que a mãe de Leonardo da Vinci era uma escrava circassiana do Cáucaso: depois de ser sequestrada, possivelmente pelos tártaros, foi escravizada e revendida aos venezianos. Os detalhes da nova identidade da mãe do artista e do cientista, que há muito se dedicava à figura, foram descobertos pelo professor Carlo Vecchi, filólogo e historiador do Renascimento, professor da Universidade de Nápoles “Lauriente”. Leonardo. A descoberta foi anunciada ontem de manhã em Florença, por ocasião da apresentação do primeiro romance de Ficci, Sorriso de Catarina. mãe do leonardo (juntar).

No romance de Vecce, Caterina é imaginada como uma princesa. “É uma ficção documental baseada em uma história real, onde os nomes dos personagens mencionados são nomes reais encontrados nos manuscritos que analisei”, explicou Vecchi. Nos arquivos de Florença, e com a assinatura do pai de Leonardo, Piero da Vinci, tabelião do campo florentino, o professor Vecchi lança luz sobre o processo de edição de Caterina “filia Jacobi ios Schiafa seo cerva de partibus circassi”. A fiança foi lavrada em 2 de novembro de 1452, cerca de seis meses após o nascimento de Leonardo, a pedido da proprietária de escravos, Ginevra d’Antonio Redetti, esposa de Donato di Filippo di Salvestro Natti.

No entanto, a hipótese de que Katrina poderia ser um escravo já existe há algum tempo. Um pouco por acaso, há alguns anos, esses documentos apareceram e comecei a estudá-los para provar que essa escrava Caterina não era a mãe de Leonardo, mas no final todas as evidências foram no sentido contrário, principalmente esse documento de libertação. Leonardo era o filho mais velho de Piero, mas não de Caterina, como Vic explicou com base em documentos dos Arquivos do Estado de Florença, como as “Memórias” do humanista Francesco di Matteo Castellani, e parece que em 1450 ele já havia teve um filho que na verdade levou a uma enfermeira. Segundo a reconstrução do romance, a ousada fuga das montanhas do Cáucaso trouxe Catarina para Azov, a antiga Tana, na foz do Don, de onde foi transportada, através do Mar Negro, para Constantinopla em 1439: aqui ela passou nas mãos de mercadores venezianos, que a transferiram para o lago no ano seguinte. Alternativamente, está documentado que Caterina teria chegado a Florença em 1442 graças ao marido de sua amante Ginevra, o aventureiro florentino Donato di Filippo di Salvestro Natti, que já havia emigrado para Veneza, onde teve meninas do Levante, as Negras Mar e o Covil.

Caterina deu à luz seu filho ilegítimo de Piero da Vinci, nascido em 15 de abril de 1452 na pequena aldeia de Anciano, no município de Vinci. Caterina criou Leonardo durante os primeiros dez anos de sua vida. E Leonardo pode ter conhecido seu meio-irmão mais velho também, já que pelo menos dois anos antes – como Vicki sempre presumira – Caterina dera à luz outro filho ilegítimo de outro homem. Mais tarde, como sabemos pelos documentos, a escrava liberta Caterina casou-se com Antonio Botti, mais conhecido como Atacabregi, morava perto de Vinci, deu à luz mais cinco filhos, quatro meninas e um menino.