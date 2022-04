Ladies’ Paradise 6 de abril de 2022: Episódio

Prévia do Ladies’ Paradise 6 de abril de 2022

Ladies’ Paradise 6 Episódio 153 Trama

jóia Ela é uma garota determinada. Ele acha que ainda tem uma chance com Marco. A história deles começou com uma mentira, o que significa que Zanata não admitiu imediatamente ser Vênus do céu. Marco Descubra mais tarde. No entanto, a mentira não foi um obstáculo para o desdobramento do amor. Este sentimento é agora muito questionável. Marco, tendo tido a oportunidade de apreciar a doçura Stefaniapercebeu que havia se apaixonado por Colombo, deixando assim uma filha Verônica.

Enquanto isso, os termos Beatriz Eles são críticos. Os médicos não têm a chance de lhes dar boas notícias Vittorio. Dado que as perspectivas para seu despertar e condição não são otimistas, Conte sofre um colapso emocional. enquanto, Dante Mostra proximidade e antecipação com a irmã da esposa do mestre do céu. Ele vai ao hospital, onde expressa o desespero que tem no coração.

vegano sofre muito com a remoção Humberto. Coloque na frente de aut di AdelaideGuarnieri deu um passo para trás da filha Aquiles. Se a vida emocional não satisfaz as nações, o local de trabalho pode. A estilista recebe um telefonema totalmente inesperado que pode lhe proporcionar a fuga perfeita. Se ele seguir esse caminho, poderá deixar seus problemas cardíacos para trás e iniciar um novo capítulo em sua vida.

Glória Ele sabe o que significa amar alguém e não estar ao seu lado. Ela não quer que sua filha tenha o mesmo. incitando Stefania Para não desistir de seu amor. É assim que a flor se encontra Marco. Os dois se beijam longo e apaixonado.