Harry da Inglaterra contra William e Charles. Ele recusa o convite da rainha

Prince falando com a NBC da Holanda. Ela jura que tem uma relação privilegiada com a avó, mas acrescenta que não está cercada pelas pessoas certas. Se isso não bastasse, ele está aproveitando o tempo para compartilhar o Jubileu de Platina. E sobre Archie e Lilipet revelam que…

Aqui vamos nós novamente. Agora o palácio vibra toda vez que o príncipe Harry decide dar uma entrevista. Ele não está enganado. Porque até hoje, conversar com o jornalista do Nbc Today Hoda Kotb foi cheio de críticas contra a família real, suposições e talvez outro grande golpe para Sua Majestade, já que seu sobrinho deu a entender que ele pode não estar envolvido. No jubileu de platina, embora Elizabeth o tivesse convidado como um ato de boa vontade e reconciliação… foto | vídeo

Conheça a vovó… “Foi ótimo vê-la novamente e estar com ela. Ele está em excelente estado. Ela sempre teve um bom senso de humor comigo, Megan e eu tomamos chá com ela. “Quero ter certeza de que ela está protegida e cercada pelas pessoas certas”, disse Harry durante a entrevista, que foi gravada na Holanda durante os Jogos Invictus, mas sem que sua esposa Meghan Markle já retornasse à Califórnia. Esta última frase suscitou o ridículo dos observadores reais. Como você protege sua avó de sua vila em Montecito? E além de tudo isso, isso significa que o irmão William e o padre Carlo não são as “pessoas certas”? A biógrafa de Harry, Angela Levine, comentou: “Esta consideração é um grande insulto a Charles e William. Mais uma vez ele mostrou que não é digno de participar do Jubileu”. com o Soberano era sempre excelente e que ela falava com ele sobre coisas que não podia discutir com mais ninguém.

e responda ao seu chamado Quando perguntado diretamente se participaria do Jubileu de junho, Harry respondeu: “Ainda não sei. Há muitos problemas de segurança e muito mais. Tento tornar isso possível, tento levar meus filhos para ela conheça-a.” Elizabeth nunca conheceu sua neta Lilibert e Archie a viu apenas algumas vezes desde seu nascimento.

a família – O príncipe também se recusou a dizer se sente falta do pai e do irmão, e falou de algo completamente diferente quando o jornalista lhe fez essa mesma pergunta: “No momento, foco nos atletas (nos Jogos Invictus) e suas famílias, você quer dar a eles 120 por cento. E quando eu sair, vou me concentrar na minha família, da qual sinto muita falta.” Como se pai e irmão fossem agora personalidades distantes, pertencentes ao passado, mas talvez não pertencentes ao futuro.

Pagina inicial – Harry também queria enfatizar que “casa” para ele são os Estados Unidos. “Sinto-me em casa lá, fui recebido de braços abertos e temos uma bela comunidade em Santa Bárbara (perto de sua casa em Montecito, Califórnia). Por enquanto, resumindo, sem retorno ao Reino Unido.”

As crianças também se sentem em casa. Archie, que tem dois anos, gostaria de ser piloto ou astronauta quando crescer. Seu pai revelou com muito orgulho, enquanto Lillipet, de 10 meses, já deu seus primeiros passos.

