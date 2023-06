Zerocalcare, a nova série | entrevista

Depois do sucesso de “Strappare Along the Edges”, a Zerocalcare apresenta o seu novo projeto de TV. “This World Won’t Make Me Bad” é o título da nova série, que estreia na Netflix em 9 de junho.

Uma história diferente, com um novo personagem e a dificuldade de se manter em meio às contradições da vida como fio condutor. O RomaToday entrevistou Michel Reich – também conhecido como Zerocalcare – que revelou algo mais sobre a série e sua vida.

“This World Won’t Make Me Bad” é ​​o título de sua nova série. Muitos começaram a assistir os episódios e alguns terminaram todos. Quais são seus sentimentos? Como você acha que as coisas estão indo?

É difícil de entender, fico sobrecarregado com os comentários de quem assiste a série e ainda não tem clareza para dar uma visão geral. Em geral, parece-me que está indo bem, recebo muitos comentários de pessoas que se avaliaram em alguns clipes, que compartilham suas experiências comigo. O que estou experimentando é uma resposta muito humana. Obviamente, na série, não há um componente de história de amor, que estava presente em “Tearing Along the Edges”, e talvez alguém sinta falta disso.

É verdade que esta série nasceu antes de “rasgar as bordas”?

Isso mesmo, mas não consegui, justamente pelo fôlego cinematográfico dele. Arrisquei estragar tudo, por isso segui com “Ripping Along the Edges” que tinha uma batida completamente diferente, mais curta e mais manejável. Como a experiência de trabalhar com a equipe de Produção da Movimenti foi tão boa, contei com eles para preencher os limites que eu tinha no campo da cinematografia. Grande parte deste projeto é resultado do trabalho em equipe.

Nesta segunda série, todos os personagens aos quais fomos apresentados no retorno da primeira série, ou seja, Zero, Sarah, Secco e Armadillo (sempre dublado por Mastandria), mas Cesare foi adicionado. Qual é? De onde surgiu a necessidade de adicionar esse novo personagem?

Cesar é um velho amigo meu que sumiu do bairro há uns vinte anos, volta e não encontra mais seus pontos de referência, seus amigos estão em apuros, não o escutam, e assim ele se vê perdido e presa para qualquer coisa. para explorar. Cesare não é uma pessoa real, conheci muitos Cesare em minha vida e ele se acidentou entre muitas dessas pessoas.

O tema principal da série é a chegada de um grupo de imigrantes a um centro de acolhimento em uma área suburbana chamada “Tor Sta Ceppa”. Toda a história gira em torno deste episódio que divide opiniões, criando divisões dentro do bairro, mas também dentro do Zero. Que fatos específicos – se houver – sua história o inspirou?

Desde a pestilência até hoje, falou-se menos sobre alguns problemas em Roma e, no entanto, antes, tais situações estavam quase na ordem do dia em muitos bairros suburbanos, bem como nas regiões vizinhas. Penso na época em que uma pessoa com sobrenome estrangeiro recebia moradia pública, ou quando um grupo de refugiados era levado para um centro de acolhimento, havia muitos casos assim. Mais ou menos como César, esta é uma história de fantasia que combina todas essas histórias diferentes em uma.

Então, na sua opinião, quantos Tor Sta Ceppa existem em Roma?

Quantos distritos existem em Roma?

Na série, o sentimento de inferioridade vivenciado por todos os personagens – alguns de uma forma, outros de outra – é mostrado, principalmente Cesare que só com Zero consegue tirar a máscara, ser ele mesmo, e não necessariamente o “super- predador” que a sociedade exige. Na sua opinião, quantas vítimas vestimos nesta armadura, e a necessidade de sermos corajosos a todo custo para sobreviver nesta sociedade?

Em geral muito, até hoje. A relação específica entre Zerocalcare e Cesare ressalta o quanto isso é poderoso para nós, nascidos na década de 1980. Alguém me diz que as gerações de hoje têm menos necessidade de que os machos sejam inteiros e possam viver seus sentimentos um pouco mais livremente, não sei se isso é verdade, mas para a minha geração com certeza é grande correntes.

Surge uma forte briga na série que Zero tem ao ter que se posicionar sobre a questão do centro descontrolado. Você já teve essas batalhas intensas – especialmente hoje que você é uma figura pública – sobre o que é certo e errado fazer?

Isso acontece comigo o tempo todo e, no final, acho que é sempre certo tomar uma posição e, em resumo, vou aceitar. Constantemente me pedem para falar sobre muitas coisas e acho que é a coisa certa a fazer. No entanto, o perigo é que pareça um papagaio, até que se torne previsível, por isso é necessário encontrar os espaços certos para fazer isso.

A amizade é um tema forte nesta série, aquela com Sarah, com Secco, com Cesare que ela conhece depois de 20 anos. Quantos de vocês estão nesta história de amizade? Na verdade, como você chama seus amigos?

Na verdade, sou um cachorro (risos, ed.). Eu sou uma pessoa, se você me falar uma necessidade, eu estou aí, eu vou fazer tudo, vou chegar ajoelhado no homus, mas eu não sou muito atencioso, então você tem que me explicar essa necessidade. muito franco. Se é questão de captar sinais, não percebo, em meio a mil obstáculos eu perco. A série conta um pouco disso também. Estou trabalhando nisso.

Na série, você diz que representa como um dinossauro todas essas pessoas que são parte ativa do bairro e são influenciadas por ideais elevados. De fato, hoje, você acha que havia dinossauros em nossa sociedade? E se sim, quem são eles?

Na minha opinião, são muitos, em quase todos os bairros, pelo menos em Roma. São muitas as pessoas que se encarregam dos problemas do bairro com iniciativas de solidariedade para o bem comum. Penso, por exemplo, em centros comunitários e comitês de bairro. A única coisa é que, muitas vezes, eles são vistos como algo do século XX, longe da juventude de hoje que costuma lidar com a política de forma virtual, com espaços de discussão na internet. Essas formas de auto-organização de baixo, os espaços físicos, me parecem estar sofrendo um pouco, que lutam para acompanhar as ferramentas tecnológicas.

E sua série pode ser uma ferramenta para aproximar esses dois mundos distantes?

Eu gosto dessa ideia, porque muitas vezes os subúrbios só falam da degradação ou dos pobres, mas não do trabalho daqueles que agem sem vítimas. Poder fazê-lo através desta série animada parece uma boa maneira de homenageá-lo.

Qual é um dia típico para Zerocalcare?

Normalmente acordo às 8h30, trabalho até cerca das 17h, depois como iogurte, faço xixi e volto ao trabalho até cerca das 20h30 ou até meia-noite, se estiver no parto. Meu dia normal é passado no sofá, com um lençol no colo. Hoje em dia, tudo é um liquidificador. Faça uma entrevista, corra para o lado e responda todas as coisas que serão enquadradas para a promoção. É tudo muito agitado e o resto do tempo passo olhando cada sílaba dita nesta corda, para ver como fica.

Há alguns dias, quando gravei em Roma, tinha um pessoal muito legal, todo mundo fazendo fila para encontrar um lugar no Ex Mattatoio para conhecê-los e assistir aos dois primeiros episódios de “This World Won’t Make Me Bad”. Como você vive tudo isso? Como você se relaciona objetivamente com seu público cada vez maior?

Grandes números geralmente me apavoram. Não posso falar na frente de muita gente, olho para o chão, me dá problema. A maneira ideal de se comunicar com o público é a comunicação individual. As pessoas chegam, eu sento, pinto um quadro para elas, conversamos com cada uma por 3-4 minutos, mesmo que sejam 13 horas seguidas, ainda é minha zona de conforto. Por outro lado, em momentos como o do Ex Mattatoio é um pouco mais difícil.

O sucesso não mudou você então?

Nesse sentido não, acho que nunca vou me acostumar.

Vamos falar sobre Roma, sua cidade. Como você vê isso hoje, como você acha que é?

Parece-me que o sofrimento é grave, mas não é um sofrimento novo. Há promessas periódicas de várias coisas a bairros que carecem de tudo, uns confiam, outros não, mas no geral é uma grande desilusão. Parece-me uma cidade onde todos pensam muito mais em si mesmos do que há alguns anos, mas acho que é uma das primeiras consequências da doença.

Se você pudesse mudar alguma coisa sobre Roma hoje, por onde começaria?

Acho que as duas coisas que eles mais precisam são moradia e transporte. Acho que está cheio de prédios vazios e moradores de rua. Além disso, estamos em uma cidade onde chegamos do ponto A ao ponto B, nos subúrbios, mesmo que esses pontos sejam próximos, provavelmente você terá que passar pela Termini, pois não há conexões alternativas nos subúrbios. Tudo é paramétrico.

Você tem novos projetos em andamento?

Não… não aguento mais (risos, ed.). Por enquanto, estamos executando essa coisa aqui e pensarei no que faremos a seguir. É muito cedo, eu me preocupo se penso no que devo fazer a seguir.