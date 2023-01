Vasco Rossi deseja-lhe um Feliz Ano Novo no lugar de Tiziano Ferro

“Desejo a você um sentimento de proteção em 2023. E feliz. Eu te amo: Feliz Ano Novo. Para igualdade de condições desta vez, Margarita na foto.” Aqui está a mensagem fofíssima, acompanhada de uma foto de pai e filha abraçados, que deveria ter sido postada no quadro de avisos sociais de Tiziano Ferro, mas acabou caindo no Vasco por engano.

A postagem, que foi imediatamente apagada, foi postada no perfil certo e depois de algumas horas chegaram também os cumprimentos mais rochosos do Vasco. Um vídeo dele no palco, com a legenda: “Primeiro domingo de 2023 !! É melhor sorrir, vá com calma !!”.

primeiro natal do pai

Tiziano Ferro quis restabelecer o equilíbrio na família ao postar uma foto com a filha Margherita, após a postagem de Natal com Andreas: “Espero que alguém saiba amá-lo e protegê-lo como você merece. Este é o meu desejo. Feliz férias meus amigos …”. A imagem do menino dormindo nos braços do pai rendeu curtidas e cartas de carinho de muitos colegas e amigos. “Parabéns a vocês 4 amores”, escreveu Laura Pausini. E Sofia Richie acrescentou-nos: “Quanta beleza, ternura e doçura… nas tuas palavras. Um bálsamo para a alma! Muitas felicidades!”.

Irritado com seus tesouros

Desde que Tiziano Ferro e seu marido, Victor Allen, se tornaram pais de Margherita e Andrés, em fevereiro de 2022, o cantor e compositor não compartilhou fotos dos filhos, mas nos últimos meses começou a postar vislumbres do dia a dia como pai. Algumas semanas atrás, de fato, ele lançou um vídeo engraçado “irritado” por sua filha Margarita, tentando fazer uma entrevista em vídeo enquanto a garotinha o interrompe constantemente. “Estou tentando gravar as entrevistas, mas ela tem que dizer a ela!!! Minha estrelinha!”, escreveu Ferro. Apenas a mão da menina foi mostrada tocando seu rosto.