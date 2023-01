“Big Brother Vibe”, Patrizia sai de casa

o anel – Alfonso Signorini cumprimenta o público no primeiro episódio de 2023. São muitos os temas neste encontro: Antonella Fiordelesi e Eduardo Donamaria terminaram enquanto a amizade entre Wilma Goesch e Patrizia Rossetti parece ter acabado. Esperando para ver quem será eliminada entre Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sara Altobello e Wilma Goesch. Enquanto isso, Antonino Spinalbis está na clínica Paedia, em Roma, para exames clínicos, que tiveram alta na véspera de Ano Novo devido a um problema de saúde: “Passei muito bem, tirei um tempo de casa”.

crise donalesa – Antonella e Eduardo se separaram novamente. “Você não teve Réveillon, estou tendo dificuldade em lembrar dos dias bons que tive aqui.” A briga entre os dois começou quando a tensão aumentou devido à pegadinha de Antonella contra Tavasi e Mikol. A partir daí, começou uma série de partidas cruzadas, incluindo a partida com Oriana, onde Fiordelesi era o protagonista. Antonella não quer falar com Oriana enquanto esta a acusa de tentar colocá-la em uma briga com Sara. Tavasi intervém, que a acusa de poluir o meio ambiente ao chamá-la de “maliciosa”, citando Harry Potter. Eduardo diz estar cansado de ver o jeito argumentativo da namorada, enquanto o espadachim não aceita as mudanças do namorado: “Ela ri e brinca com as pessoas que me ofenderam”. Antonella considera a história com Eduardo encerrada para sempre: “Para mim, quando alguém não me respeita, acabou.” Ele também ataca o menino porque ele riu quando Oriana “tocou na arma dele”. Eduardo esperava “que Antonella, assistindo a um clipe, percebesse que estava errada em pelo menos uma coisa, e não em tudo, e me pedisse desculpas”. Signorini convoca os dois rivais em Mistério, enquanto eles continuam discutindo entre si. Aqui estão algumas das piores declarações que um já fez sobre o outro, Eduardo, em particular, justifica seus palavrões dizendo que a raiva que sente é demais. “Existe um futuro sim ou não?” pergunta o maestro. Acabou para os dois: Absolutamente não de Antonella. Eduardo, por outro lado, é mais otimista.

Atritos entre Patrícia e Wilma – Outro casal, as amigas Patrizia Rossetti e Wilma Goish, se divorciaram. A crise começou quando Goish, alegando que o outro estava sempre na cozinha, ralhava e xingava todo mundo. Patricia Rossetti quer sair do jogo. “Não me sinto bem. Tenho dores no corpo, nas pernas. Parece haver uma infecção. Lamento não poder nem estar ativo em casa. Não consigo dormir há três noites. Tenho dores de estômago e de cabeça.” Signorini tenta convencê-la: “Descer desse trem agora é uma pena, não estou dizendo isso só para nós, queria te sugerir uma semana de férias, mas se você não quiser, eu não apetece-me insistir.” Mas Patrizia escolheu: “Vou ao Alfonso, não me sinto bem nem a falar sinto dor, talvez seja ridículo mas quero perceber o que se passa”.

Onestini está no centro da polêmica Onestini costuma estar no centro de várias discussões. Depois do que aconteceu entre ele e Nikita, há quem fique do lado dele e quem, por outro lado, acredite na palavra dela. “Lucca obviamente passa por muitos estados de emoção porque ele é um mestre no jogo”, diz Antonino. A própria Nikita está convencida: “Ele é competitivo, ele diz, veio aqui para vencer. Aí ele disse que também quer viver, bom para ele.” “Concordo com Antonino”, observa Soule, “em parte, Onestini joga seu jogo muito bem e fico feliz que eles tenham percebido isso em casa também”.

O CONFLITO ENTRE ONESTINI E SOLEIL – Só entre Luca e Sully há sangue ruim. Anos atrás, Sully e Luka ficaram noivos, mas durante a primeira participação do rapaz no reality show, Sully decidiu deixá-lo para embarcar em um novo relacionamento. Luca chega ao estúdio em um encontro cara a cara inédito. Chega o confronto: Luca chega cara a cara ao estúdio: “Em todos esses anos não pronunciei uma única palavra sobre isso”, frisando que, pelo contrário, o colunista muitas vezes falou mal dele. apesar de ser ela quem terminou o relacionamento. “Em 2017 eu estava com ela e depois de duas semanas em casa ela me traiu com outra”, explica Luca. Sully discorda e o acusa de ser um mentiroso: “Eu te deixei porque te descobri, quem te traiu primeiro não sou eu. Descobri milhares de coisas antes de entrar, então me despedi em algum momento.” A discussão começa e o tom aumenta.

eliminar – O público decidiu que a pessoa importante que deve deixar a casa do Big Brother é Wilma. “Estou feliz por estar em casa”, diz a cantora. Danielle Dal Moro chorando.

nomeação É hora da nomeação. Orita salva Jielle, e o casal Soleil Bretelli escolhe Nikita. Os imunizantes da semana são Onestini, Daniele, Micole e Antonella. Sarah nomeia George. Davide escolhe Oriana, e Eduardo, Alberto, Murgia, Giel, Daniel e Oriana apontam Dana. Depois cabe a Attilio, que vota em Melina e Jorge em vez de Davide. Tavassi, Luca e Micol se referem a Davide e Andrea em vez de Murgia, e Milena escolhe Andrea. Antonella e Nikita nomeiam Oriana. Dana, David e Oriana estão na corrida.

Wilma retorna – Wilma chega ao estúdio após ser eliminada. Ele abre a caixa e surpreendentemente volta para casa. A cantora não poderia estar mais feliz e, após pular de alegria e fazer uma saudação, deixou o estúdio para cruzar mais uma vez a porta vermelha.