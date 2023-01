E foi assim que Cristiano Ronaldo e Messi acabaram no mesmo time: o time dos petrodólares – mow

Dr.As modalidades são diferentes e o estilo é bastante semelhante: No que diz respeito a Cristiano Ronaldo, o acordo – segundo os números divulgados pela mídia – estipula as primeiras duas temporadas em campo com o Al-Nassr, e depois cinco anos como testemunho do futebol saudita por um valor total de um bilhão. Euros aqui até 2030. Os números do acordo com Messi – assinado em maio – não foram divulgados, mas ainda são escandalosos: no caso dele, o papel é o de um promotor de turismo na Arábia Saudita. Não como embaixador da Copa do Mundo de 2030, mas como apontou um jornal americano em artigo publicado em novembro O atletaA questão para ele é fortalecer o Estado. O que a Arábia Saudita pretende é uma espécie de réplica do que o Qatar conseguiu, e é lógico que com tal cliente, Messi seja também uma ferramenta para convencer a FIFA, visto que a missão decorrerá em 2024, com contrato . Em progresso. Nada de novo: o Vision 2030 da Arábia Saudita, o documento programático sobre como o país vê o futuro, foi anunciado em 2016, e o setor de entretenimento e, portanto, o esporte, certamente desempenha um papel importante no programa de transformação nacional. Depois de trazer para o local a Supertaça do futebol espanhol e italiano e a Fórmula 1, e depois de concretizar a compra do clube Newcastle United e financiar o novo e luxuoso circuito profissional de golfe (LEF), estes movimentos fazem parte de uma estratégia clara, que só ela pode terminar a tarefa de um grande evento como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

Por si só, mesmo sem pregar sobre personagens impróprios, não haveria nada de errado com isso: Assim como o Catar comprou a Fifa, a Arábia Saudita comprou Ronaldo e Messi, que é tão original como as primeiras imagens do português com a camisola da vitória e a primeira imagem de Messi como promotor de turismo para os ricos com as suas escolhas verdadeiramente naturais (com imagens patrocinadas a invadirem as meta redes sociais durante alguns dias, que parvoíce), é amplamente contemporâneo. O hype começou e os dois ficariam juntos por um ano e meio.