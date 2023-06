Casamento de Hussein com Jordan, Príncipe William faz gesto grosseiro contra Kate Middleton – Il Tempo

Jade Órcio 05 de junho de 2023

Um gesto impertinente indigno de um príncipe: Guilherme da Inglaterra perde a paciência em público e Kate Middleton paga o preço. Um pequeno vídeo apareceu na internet do filho mais velho do rei Charles III e Lady Diana gesticulando para sua esposa. A ocasião é o casamento real entre Hussein al-Urduni e Rajawa al-Saif, que foi celebrado em 1º de junho no Palácio Zahran em Amã e contou com a presença de mais de 140 convidados (incluindo Matteo Renzi e sua esposa Agnesi).

O que aconteceu? Ao chegar ao palácio, o novo casal é recebido pelos príncipes de Gales, mas Kate conversa com a noiva um pouco mais do que o esperado. O herdeiro do trono inglês esperou por ela alguns segundos, depois impacientou-se e fez um movimento de impaciência: moveu rapidamente as mãos à maneira italiana, como se incitasse a esposa a encerrar a conversa e seguir em frente. E isso não é tudo: pelas outras fotos parecia haver uma certa tensão entre a Duquesa de Cambridge, impecável em sua aparência (charmosa Middleton em um vestido rosa pó com bordados de arabescos altos e gola alta), mas nem um pouco sorrindo umas com as outras. outro. Por outro lado, de acordo com Tom Quinn, ex-funcionário da Coroa e autor de Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, o casamento entre um futuro rei e uma futura rainha não seria. Apenas rosas, haverá discussões frequentes, mesmo que sejam almofadas, devido ao pavio curto e temperamento um tanto volátil de William. Kate tem acalmado o pai de seus três filhos, tratando-o como um “quarto filho”. Com indulgência e paciência. enquanto ele.