Réveillon em Catania com Josie Ferreri Ferries

Está tudo pronto para um Réveillon em Catania que terá como protagonista Josie Ferreri, originária de Palermo que sempre esteve intimamente associada à Sicília, e que a fará dançar e cantar ao som de seus bordões. No palco também Bellamoria, Dinastia, Santi Scarella Zapato mini combo e delivery de Ruggero Sardo. Dançaremos até tarde da noite com um DJ set com sabor de rock da histórica estação de rádio Catania Radio Delfino.

“Estou ansioso para ver todos vocês passarem o Réveillon juntos… Onde? Mas na Piazza Duomo, em Catânia!” administração em colaboração com a Administração Regional de Turismo e a Associação Regional da Sicília e Organização de Puntoecapo.

Para apresentar o rico programa de fim de ano, na Sala do Conselho, o Comissário Português, com o Presidente do Conselho de Ministros Giuseppe Ferraro e o Diretor de Cultura Paolo Di Caro, Nuccio La Ferlita a cargo de Puntoecapo, Diretor Artístico de “Curtigghiu “, Lello Analfino e Diretor Geral da Fce Salvo Fiore, que propõem Iniciativas para a abertura extraordinária dos serviços do metro.

As intervenções, moderadas por Ruggero Sardo, que será o maestro da passagem de ano, contaram com alguns dos artistas presentes na Câmara Municipal, a começar por Mario Venuti e Zapato.

“É um sinal muito importante – afirmou o Comissário Extraordinário do Município, Federico Portugues – para uma cidade que procuramos sempre aproveitar, porque ela merece, seguindo este ‘passo’ que gosto: o de gestão participativa, porque quando há participativa tudo é possível. Obrigado às entidades regionais pelo apoio que nos permitiu criar um programa com artistas nacionais sem grandes custos para o município. Isto já é um sucesso para mim mas tenho a certeza – acrescentou Português – que será amplificado pela presença de artistas de alto nível que gosto muito e que nos proporcionarão momentos extraordinários de música e entretenimento. Obrigado Presidente A equipe Giuseppe Ferraro que colaborou comigo de forma excepcional com o gerente Paolo Di Caro e toda a equipe trabalhando incansavelmente para permitir a organização de eventos graças à excelente sinergia entre os setores público e privado.