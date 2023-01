Fiorella Mannóia | A mensagem comovente: audiências influenciadas

Um gravíssimo estado de luto nos últimos dias abalou a vida da grande Fiorella Manoya que, em seu perfil no Instagram, não conseguiu conter a raiva, mas sobretudo a dor que está sentindo. Vamos ver juntos suas tristes palavras.

Nas últimas semanas, a Itália se despediu de muitos rostos conhecidos que marcaram uma parte da história que levaremos para sempre em nossos corações. De fato, o recente desaparecimento de Sinisa Mihajlovic uniu milhões de cidadãos em um seio coletivo dedicado à sua família, mas infelizmente ontem, outro rosto conhecido nos abandonou para sempre.

O mundo da música está de luto por uma cantora que fez de seu trabalho sua maior paixão e força. Claudia Arfati Ela faleceu aos 62 anos após uma longa doença, que, infelizmente, não a deixou mais saída.

Uma grande dor para milhares de fãs, mas principalmente para amigos e colegas que, dia após dia, aprenderam a amá-la por sua simplicidade e frescor. Imediatamente após a morte de Claudia, centenas de colegas e amigos postaram uma bela lembrança em suas páginas sociais.

Com sua gentileza, a jovem cantora conquistou a todos, deixando um enorme vazio no coração das pessoas que lhe são queridas. Para cumprimentá-la para sempre também Fiorella Manuya que ontem não conseguiu conter a dor, dedicando-lhe uma longa e doce lembrança.

Uma audiência com o coração partido após a mensagem de Fiorella

lá morte de Arvati Ela marcou para sempre a vida da cantora, com quem mantém uma relação inseparável há muitos anos. Na verdade, os dois foram grandes amigos e colaboraram juntos em diversas ocasiões, transformando sua música em verdadeira magia.

Imediatamente após o desaparecimento de Claudia, Fiorella Mannoia decidiu dedicar a ela um post importante e comovente no Instagram, despedindo-se pela última vez. “Éramos jovens, a música e os companheiros de brincadeira. Quero me lembrar dela assim, com aquele sorriso e aquela alegria contagiante.” Boa viagem Cláudia“ diz o artista. Suas palavras, seguidas de uma foto de sua grande amiga, viralizaram instantaneamente nas redes sociais, levando muitos usuários a se juntarem à sua angústia.

Para cumprimentá-la nas últimas horas com rostos maravilhosos como Claudio Baglioni, Gigi D’AlessioE Andrea Bocelli e Donatella Rector. Durante anos, a jovem cantora juntou-se a muitos artistas como corista, o que de imediato demonstra a sua boa disposição e grande força interior.